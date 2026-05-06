LPF resultado | UMECIT FC avanzó a las semifinales, terminó el sueño de Unión Coclé

Panamá/En una jornada cargada de dramatismo y emoción en los playoffs de la Liga Panameña de Fútbol, el UMECIT FC consiguió su clasificación a las semifinales tras imponerse en la tanda de penales al Unión Coclé, luego de un intenso empate que se definió desde los once pasos.

Ahora, el conjunto universitario se enfrentará al Plaza Amador el próximo domingo 10 de mayo a las 6:00 pm en un duelo que podrá verse por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

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El compromiso parecía inclinarse definitivamente para el lado visitante cuando Andrick Edwards apareció al minuto 83 para marcar el 1-0 a favor del UMECIT FC, desatando la celebración de los dirigidos por Julio Infante. El atacante aprovechó un espacio dentro del área para definir y colocar a su equipo a pocos minutos de la clasificación.

Sin embargo, el encuentro todavía guardaba emociones. El UMECIT tuvo que afrontar el cierre del partido con un jugador menos luego de la expulsión de Hiberto Peralta al minuto 79 por doble tarjeta amarilla, situación que permitió al Unión Coclé lanzarse con todo al ataque en los minutos finales.

Cuando parecía que el boleto estaba asegurado para los visitantes, llegó el golpe inesperado. En el minuto 90+2’, la presión ofensiva del conjunto local provocó un autogol del defensor y capitán de UMECIT, Jesús Araya, quien terminó enviando el balón a su propia portería en una jugada desafortunada que empató el encuentro y llevó la serie al tiempo extra.

Durante los 30 minutos adicionales, ambos equipos mantuvieron un duelo muy cerrado, con pocas oportunidades claras y mucho desgaste físico. El Unión Coclé intentó aprovechar la superioridad numérica, mientras que el UMECIT apostó por resistir y esperar la definición desde el punto penal.

Allí apareció una de las decisiones más importantes de la noche. El entrenador Julio Infante realizó un cambio estratégico al ingresar al portero David Almengor antes de la tanda de penales, movimiento que terminó siendo decisivo para la clasificación.

El guardameta respondió de inmediato al detener dos disparos en la serie, convirtiéndose en la gran figura del partido y guiando al UMECIT a la victoria 3-2 en penales.

Con este triunfo, el UMECIT FC sigue soñando en el Torneo Clausura 2026 y ahora tendrá un duro desafío frente al Plaza Amador en semifinales, en una serie que promete intensidad y emociones en la lucha por el pase a la gran final del fútbol panameño.