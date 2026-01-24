Panamá/Esta noche se encienden las emociones con el duelo correspondiente a la jornada 2 del Torneo Clausura 2026, donde el Deportivo Árabe Unido recibe al Alianza FC en un partido que promete intensidad, goles y una batalla abierta por sumar puntos clave en la tabla de posiciones.

Los colonenses llegan a este compromiso con la misión de reivindicarse tras iniciar el campeonato con el pie izquierdo, luego de caer en su debut frente a UMECIT FC. En casa y con el respaldo de su afición, el Árabe Unido buscará imponer su estilo y hacer valer la localía para enderezar su camino en el Clausura 2026.

Del otro lado, el Alianza FC aterriza con sensaciones distintas. Los verdolagas vienen de rescatar un empate 1-1 ante Tauro FC en la primera jornada, un resultado que les dio confianza y los motiva a ir por más en esta segunda fecha. Con orden táctico y transiciones rápidas, los capitalinos intentarán sorprender y llevarse puntos de una plaza siempre exigente.

Con ambos equipos necesitados de sumar y con antecedentes recientes que auguran un choque parejo, este Árabe Unido vs Alianza FC se perfila como un encuentro de ida y vuelta, donde cada balón dividido y cada llegada al área pueden marcar la diferencia. Acomódate y vive con nosotros todas las incidencias del minuto a minuto de la jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la LPF, porque esta noche el fútbol panameño promete emociones de principio a fin.