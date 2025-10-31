Panamá/Esta tarde, en vivo por TVMAX, nos conectamos con la pasión de la Liga Panameña de Fútbol para vivir el enfrentamiento entre Herrera FC y Atlético Nacional, en el marco de la jornada 15 del Torneo Clausura 2025. Con la fase preliminar llegando a su fin, cada punto cuenta y cada jugada puede definir el destino de los equipos en la tabla.

📊 Plaza Amador ya aseguró su pase directo a semifinales, pero aún quedan cinco cupos en juego, cuatro de ellos para los playoffs. La competencia se intensifica justo antes de las fiestas patrias, y este duelo promete ser clave en la lucha por la clasificación.

Prepárense para una noche de entrega, estrategia y orgullo regional. ¡El fútbol está en el aire y la LPF se vive mejor por TVMAX!