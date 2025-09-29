Panamá/🎙️ ¡Bienvenidos a la Jornada 10 de la Liga Panameña de Fútbol, Torneo Clausura 2025!

Esta noche el COS Sports Plaza será el escenario de un partido vibrante: UMECIT FC vs Veraguas United, un choque directo entre dos clubes que marchan segundos en sus respectivas conferencias con 14 puntos cada uno.

La emoción está garantizada, porque ambos equipos llegan con la obligación de sumar para seguir en la pelea por la clasificación a semifinales. Los umecistas, fuertes en casa, buscarán imponer su ritmo ofensivo, mientras que Veraguas United apostará a su orden y sacrificio para dar el golpe en la carretera.

📺 Disfruta cada minuto de este partidazo en vivo por TVMAX y el canal de YouTube de la LPF, porque lo que está en juego es mucho más que tres puntos.