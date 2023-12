LPF | CAI vs Sporting SM: Previa y dónde ver esta semifinal

Este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta en las semifinales del Torneo Clausura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol con las llaves entre Sporting SM vs Club Atlético Independiente y Tauro FC vs Alianza FC.

Por las pantallas de TVMAX se transmitirá el partido entre académicos y vikingos desde el estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera el sábado 2 de diciembre desde las 6:00 pm.

El partido de ida terminó empatado 2-2 con doblete de Gabriel Torres por el Sporting y por el Club Atlético Independiente anotaron Víctor Ávila y Jorge Serrano.

Sergio Ramírez jugador del CAI señaló que el equipo está preparado para afrontar el partido con la mayor responsabilidad e ir siempre un paso al frente.

Su entrenador Franklin Narváez aportó que han estado trabajando en el estado de ánimo de los jugadores: "hemos trabajado algunos aspectos que se nos quedaron cortos el fin de semana, al final nosotros estábamos visitando el que sacó el punto fuimos nosotros, no ellos, pero bueno no pudimos sacar los tres puntos, los tuvimos ahí, de repente no tuvimos tanta concentración en los minutos finales y Sporting siendo un gran equipo con grandes jugadores, creo que lo logró".

La otra llave de semifinales es la de Tauro FC y Alianza FC quienes jugarán el domingo 3 de diciembre en el estadio profesor Javier Cruz del colegio Artes y Oficios desde las 3:00 pm.

Esta llave está con una ligera ventaja para los albinegros quienes ganaron 0-1 en la ida con anotación de Rolando Blackburn.