Panamá/Desde el imponente Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la emoción se desborda: Plaza Amador y Alianza FC se enfrentan por primera vez en la historia profesional en una definición por el título.

La Final del Torneo Clausura 2025 llega cargado de historia, ambición y un choque de realidades que promete un desenlace memorable. Por un lado, Plaza Amador se presenta como el equipo a vencer. No solo viene de firmar una semifinal impecable con un contundente 4-0 sobre el CAI, sino que además alcanza su cuarta final consecutiva, un hito sin precedentes en el fútbol panameño. Fundado en 1955, el conjunto placino acumula ocho títulos nacionales y ahora se encuentra a un paso de conquistar su novena estrella, una que podría significar además su primer doblete profesional al haber ganado el Apertura y buscar ahora el Clausura.

En la otra mitad del guion aparece un Alianza FC renovado, ambicioso y decidido a volver a tocar la gloria. Los pericos, que dieron un golpe de autoridad al remontar al San Francisco en semifinales, llegan impulsados por una campaña consistente que los ha devuelto al protagonismo. Con una estrella obtenida en el Apertura 2022, el equipo sueña con bordar la segunda en su escudo y demostrar que su crecimiento no es casualidad sino consecuencia de un proyecto firme.

La final, además, tiene un condimento especial: será la primera vez en la era profesional que ambos clubes se enfrentan en un duelo por el título, un detalle que eleva la expectativa alrededor del choque. Las estadísticas del semestre refuerzan la idea de un enfrentamiento parejo: Plaza Amador cerró el torneo con 40 puntos y una imponente diferencia de +24, mientras que Alianza FC acumuló 33 unidades y un balance positivo de +7.

Los enfrentamientos directos entre ambos en el año también alimentan la narrativa. Cada uno ganó su respectivo partido, un escenario de equilibrio absoluto que aumenta la tensión y deja claro que esta final no tiene un favorito definitivo. Más allá de los números, lo que se avecina es una batalla deportiva marcada por la historia de uno y el hambre de gloria del otro.