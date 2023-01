Abierto de Australia le dice adiós a dos de las consideradas favoritas

En un Grand Slam aciago para numerosos cabezas de serie, la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, y la joven estadounidense Coco Gauff se sumaron este domingo a la larga lista de favoritos eliminados del Abierto de Australia.

El griego Stefanos Tsitsipas, principal sembrado masculino todavía vivo, sudó para no sufrir el mismo destino tras un intenso partido contra el italiano Jannik Sinner, que consiguió neutralizar una ventaja de dos sets.

En un duelo entre campeonas vigentes de Grand Slams, la polaca vencedora en Roland Garros y en Estados Unidos sucumbió al duro golpeo de la ganadora en Wimbledon, la kazaja Elena Rybakina (N. 25), que se impuso por 6-4, 6-4.

En un hecho inédito en la era Open iniciada en 1968, los dos principales cabezas de serie de ambos cuadros individuales están fuera en cuartos de final: Swiatek y la tunecina Ons Jabeur en mujeres, y el español Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud en hombres.

Las sorpresas no terminaron ahí: la letona Jelena Ostapenko (N. 17) acabó con las esperanzas de alzar un Grand Slam de Coco Gauff (N. 7) por 7-5, 6-3 y pasó por primera vez desde 2018 a cuartos de final de un grande, donde se cruzará con Rybakina.

Favorita ahora como tercera sembrada, la estadounidense Jessica Pegula no falló y resolvió en dos sets ante la checa Barbora Krejcikova (7-5, 6-2).

Pegula se medirá en cuartos a la bielorrusa Victoria Azarenka, que se impuso a la china Zhu Lin por 4-6, 6-1 y 6-4, en un partido que terminó a las 02h17 de la madrugada.

- "Sentí la presión" -

Fuerte en el saque y valiente en los golpes, Rybakina fue letal en los momentos decisivos, con un 100% de efectividad en las tres primeras pelotas de ruptura que dispuso, ante una Swiatek dubitativa en puntos claves.

"Tengo que trabajar en mi mentalidad y luchar más como hice la temporada pasada (...) Sentí la presión y sentí que no quería perder en vez de que quería ganar", afirmó la polaca.

Prueba de esta inseguridad, Swiatek perdió su primer saque tras disponer de una ventaja de 40-0 y en el resto posterior desaprovechó dos bolas de ruptura. Luego igualó el encuentro a 2-2, pero Rybakina volvió a romper y cerró la manga con uno de sus seis saques directos.

Con 3-0 de ventaja en la segunda manga, la polaca se dejó igualar y luego cedió otro quiebre con una derecha fácil que mandó a la red.

Clínica también en los instantes claves, Ostapenko, ganadora de Roland Garros en 2017, eliminó a Gauff (N. 7), que no había cedido un solo set en todo el torneo.

"Sabía que era una gran jugadora, súper joven y que está jugando realmente bien, pero yo no tenía nada que perder", dijo la letona.

La estadounidense de 18 años se reconoció frustrada tras desplegar un buen tenis, pero insuficiente ante una rival realmente inspirada.

"Siento que hice todo lo que pude (...) He trabajado realmente duro y me sentía muy bien viniendo al torneo, y todavía me siento bien", afirmó. "Es un poco frustrante de ese lado", agregó antes de romperse y pedir un pañuelo para secarse las lágrimas.

- "¡Qué gran noche!" -

En hombres, Tsitsipas y Sinner hicieron vibrar al público de la Rod Laver Arena, repleto de miembros de las populosas comunidades griega e italiana de Melbourne, con un espectáculo de golpes maestros a lo largo de cuatro horas y victoria del heleno (6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3).

"Siento como si hubiera pasado un siglo en la pista jugando a tenis. ¡Pero qué gran noche! ¡Fue soberbio!", dijo el griego de 24 años, imbatido en 2023 y que hasta esta noche no había cedido ningún set en el torneo.

Muy sólido en los dos primeros sets, Tsitsipas sucumbió en los dos siguientes al ímpetu y la persistencia de Sinner, que lo obligó a salvar hasta 22 pelotas de ruptura en el partido, pero soltó su poderoso saque para llevarse la manga definitiva.

Ahora buscará sus cuartas semifinales en Melbourne ante otro joven talentoso, el checo Jiri Lehecka (N. 71), que sorprendió en cuatro sets al sexto sembrado, el canadiense Felix Auger-Aliassime.

En la otra eliminatoria de cuartos, se enfrentarán el estadounidense Sebastian Korda (N. 31) y el ruso Karen Kachanov (N. 20), que apalizó al japonés Yoshihito Nishioka (N. 33) por 6-0, 6-0, 7-6 (7-4).

De su parte, Korda, verdugo en la ronda anterior del ruso Daniil Medvedev, se deshizo en cinco combatidos sets del polaco Hubert Hurkacz (N. 11) en una jornada negra para el país eslavo.