¡Alerta! Rafael Nadal hizo anuncio al mundo del tenis

El tenista español Rafael Nadal realizó una conferencia de prensa ante los medios de comunicación españoles e internacionales.

En esta conferencia anunció que no participará en el Roland Garros debido a no estar recuperado físicamente y hará una pausa por le resto del año.

Nadal destacó que piensa regresar con mejor nivel físico en el año 2024 y así terminar su carrera como profesional ese mismo año.

Esta será la primera vez que Nadal, de 36 años, no acuda a su torneo predilecto desde su debut en París en 2005, cuando ganó su primer título.

“No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. La realidad es que han sido unos años, estos últimos, que aunque los resultados cuando he estado jugando han sido de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo, la realidad es que de cara al exterior siempre quedan las victorias, los momentos buenos, esto es de lo que se trata el deporte, a nivel personal, del trabajo diario, que es lo que a uno le da la felicidad, estos últimos después de la pandemia, han sido años realmente difíciles. Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos sobre todo por culpa del físico que he ido encadenando lesión tras lesión”.

“Lo primero que haces es no hablar, te escuchas a ti mismo. Vas entendiendo desde un proceso de aceptación y honestidad con uno mismo. Las decisiones no son dramáticas. Todo tiene un principio y un final, desgraciadamente".

Rafael Nadal ha ganado un total de 22 títulos de Grand Slam en su carrera, incluyendo:

Abierto de Australia: 1 título (2009)

Roland Garros (Abierto de Francia): 14 títulos (2005-2008, 2010-2014, 2017-2020 y 2022)

Wimbledon: 2 títulos (2008, 2010)

Abierto de Estados Unidos: 4 títulos (2010, 2013, 2017, 2019)

Además de sus victorias en Grand Slam, Nadal ha ganado numerosos otros títulos importantes en su carrera, incluyendo:

Copa Davis: 5 títulos (2004, 2008, 2009, 2011, 2019) con el equipo de España.

Copa ATP: 1 título (2020) con el equipo de España.

Masters 1000: Ha ganado un total de 36 títulos en los torneos de la serie Masters 1000, que incluyen eventos como el Masters de Montecarlo, el Masters de Madrid y el Masters de Roma.

