Billy Gordón| El triatleta panameño puso en alto los colores patrios en el Ironman 70.3 Panamá 2026

Gordón registró su mejor marca personal del Ironman 70.3 y fue el primer panameño en cruzar la meta la edición de este año.

Panamá/En una jornada marcada por el alto nivel competitivo y las exigentes condiciones del trópico, el triatleta panameño Billy Gordón volvió a escribir una página memorable en la historia del triatlón nacional durante el Ironman 70.3 Panamá, consolidándose como uno de los máximos referentes del deporte en la región.

Con un tiempo de 4:10:46, Gordón no solo registró su mejor marca personal en esta competencia, sino que además logró la mejor corrida de su historia en un 70.3 en Panamá (1:26:19) y se posicionó como el primer panameño en cruzar la meta, un logro que no alcanzaba desde hace 12 años. Su desempeño lo llevó a ubicarse en la octava posición general, en una edición caracterizada por un nivel cada vez más competitivo entre los atletas.

Pero más allá de los números, lo que define la actuación de Gordón es su capacidad de evolucionar. Con más de 25 años de trayectoria, iniciando en el triatlón desde los 10 años, ha construido una carrera basada en la disciplina, la inteligencia estratégica y una profunda conexión con el deporte.

"Cuando piensas que no estás preparado… y de repente lo estás. Es el día perfecto. Te das cuenta de que puedes con todo, más allá de lo que imaginas. Aunque el camino no haya sido perfecto, siempre puedes ser estratégico para que todo salga lo mejor posible", compartió el atleta tras la competencia, destacando la importancia de la hidratación, la nutrición y la toma de decisiones en carrera.

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Un atleta que trasciende la competencia

El impacto de Billy Gordón en el desarrollo del deporte en Panamá y la región va mucho más allá de sus resultados. Su amplia trayectoria y sus conocimientos en fisioterapia y certificaciones internacionales —iniciadas en 2009 en Toledo, España— le han permitido integrar ciencia y experiencia en su enfoque deportivo. A lo largo de su carrera, ha trabajado con entrenadores de distintas partes del mundo, construyendo una visión global que hoy transmite a nuevas generaciones.

Esa visión se materializa en Elite Training Team (ETT), equipo que fundó junto a Armando Abaunza, y que se ha convertido en una referencia del triatlón en Panamá y la región.

En esta edición del Ironman 70.3 Panamá, 41 atletas de ETT que lidera Billy Gordón participaron en la competencia, logrando un hito histórico: Campeones por tercer año consecutivo del Latin American TriClub Championship. Una victoria que reafirma el trabajo estructurado, la cultura de equipo y el liderazgo que Gordón ha decidido construir.

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El poder de la comunidad y la familia

Gordón también destacó el papel fundamental del entorno en su rendimiento: su equipo, la energía del público en la ruta y el respaldo incondicional de su familia.

"Correr una media maratón a las 10 de la mañana en Panamá no es fácil, pero la gente lo hace emocionante. Gracias a mi familia, a mi equipo y a todos los que estuvieron apoyando… esto también es de ustedes".

Rumbo al escenario mundial

Tras este resultado, Billy Gordón enfoca ahora su preparación hacia el Campeonato Mundial Ironman 70.3 en Niza, Francia que se realizará en septiembre, llevando consigo no solo su experiencia, sino también el orgullo de representar a Panamá en el más alto nivel del triatlón internacional.

Su historia es la de un atleta que no deja de evolucionar, que representa a su país con pasión, que lidera con el ejemplo y que demuestra que el verdadero alto rendimiento no solo se mide en tiempos, sino en la capacidad de inspirar y aportar para fomentar estilos de vida saludables y elevar el nivel del triatlón panameño.

Información de Agencia Pacoworking