Sudáfrica vs Panamá | Semana de selección nacional ¿cuándo será el primer partido?

Panamá/La Selección de Panamá inicia la semana con la mirada puesta en Sudáfrica, en dos amistosos que servirán de preparación rumbo al Mundial 2026.

Bajo la dirección del entrenador Thomas Christiansen, la escuadra canalera ya tiene todo listo para su viaje al continente africano, donde se espera que la mayoría de los jugadores lleguen el lunes 23 de marzo, y el último integrante se sume el 25 de marzo. La plantilla está compuesta en su mayoría por legionarios, quienes viajarán desde los países donde militan hasta Sudáfrica para integrarse al equipo.

Panamá, actualmente en el puesto 33 del ranking FIFA, se medirá ante una Sudáfrica que ocupa el lugar 60, ofreciendo un interesante choque de estilos y jerarquías internacionales. Los encuentros se disputarán el 29 y 31 de marzo y serán transmitidos en TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ, para que todos los aficionados puedan seguir de cerca el desempeño de la Selección Nacional.

La convocatoria de Panamá incluye figuras clave en todas las líneas:

Guardametas: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC, KSA), Luis Mejía (Nacional, URU), César Samudio (Marathón, HON)

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava, SVK), Jorge Gutiérrez (Dep La Guaira, VEN), Amir Murillo (Besiktas, TUR), Andrés Andrade (LASK Linz, AUT), Martín Krug (Levante, ESP), José Córdoba (Norwich City, ENG), Eric Davis (CD Plaza Amador, PAN), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, VEN), Roderick Miller (PFC Turan Tovuz, AZE)

Volantes: Aníbal Godoy (San Diego FC, USA), Adalberto Carrasquilla (Pumas, MEX), Carlos Harvey (Minnesota United, USA), Cristian Martínez (Kiryat Shmona, ISR), José Luis Rodríguez (FC Juárez, MEX), César Yanis (CD Cobresal, CHI), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC, MEX)

Delanteros: Ismael Díaz (León, MEX), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción, CHI), José Fajardo (Universidad Católica, ECU), Kadir Barría (Botafogo, BRA)

Por su parte, la Selección de Sudáfrica presenta a porteros como Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC) y Ricardo Goss (Siwelele FC), defensores destacados como Khuliso Mudau y Thabang Matuludi, mediocampistas como Teboho Mokoena y Jayden Adams, y delanteros de alto nivel como Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra) y Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United, USA).

Sudáfrica ha quedado encuadrada en el Grupo A para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Compartirá grupo con México, Corea del Sur y el ganador de la Ruta D del playoff de la UEFA.

Estos amistosos representan una oportunidad clave para que Panamá ajuste su estrategia, consolide su identidad de juego y prepare a sus jugadores para los retos que le esperan en el Grupo L del Mundial 2026, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Los aficionados pueden seguir cada detalle del viaje, las prácticas y los partidos a través de las transmisiones en TVMAX, TVN Pass y YouTube, apoyando a la Selección Nacional en su camino hacia la gran cita mundialista.