Clásico Presidente de la República 2024 | Conoce la fecha de este evento y cómo quedaron definidos los carriles

Panamá/El Clásico Presidente de la República es uno de los eventos más emblemáticos del calendario hípico en Panamá.

Celebrado en el prestigioso Hipódromo Presidente Remón, este clásico no solo es una cita ineludible para los amantes de las carreras de caballos, sino que también representa una tradición que ha perdurado a lo largo de décadas, consolidándose como una de las competiciones más esperadas y emocionantes del año.

La edición 2024 del Clásico Presidente de la República marca un hito importante al celebrar su versión número 95. Este clásico ha sido testigo de la participación de los mejores ejemplares y jockeys, tanto nacionales como internacionales, que compiten por la gloria y un sustancioso premio.

En la edición del año pasado, Sol Príncipe Gris se coronó campeón al recorrer los 2,100 metros en un tiempo de 2.12.4, seguido por el ejemplar nacional Lucky Boy, y completando el podio Lucky Four, El Córdovez y Bravo Ignacio.

El Clásico Presidente de la República 2024 se llevará a cabo este domingo 21 de julio, y otorgará premios por un total de 75 mil dólares, haciendo honor a su prestigio y relevancia en el ámbito hípico. Este evento promete una jornada llena de emoción y competencia al más alto nivel, consolidándose como el más importante del calendario hípico en Panamá.

El sorteo de carriles realizado este lunes dejó a los competidores en las siguientes posiciones: 1. Paid Twice (USA), 2. Captain Mcghan (USA), 3. Chief Mesa (USA), 4. Lead Singer (USA), 5. Sol El Grande (USA), 6. Spectacular Winner (PAN), 7. Eagle In Love (USA), 8. Xtina (USA), 9. Panama Happy (USA), 10. Shine The Light (PAN), 11. El Rojo (PAN), 12. Lucky Boy (PAN), 13. Niño Bruce (PAN), 14. Tizzy Indy (USA), 15. Takao (USA), 16. Cheeky Boy (USA).

La alineación de este año promete una competencia reñida y emocionante, con destacados ejemplares tanto locales como internacionales, listos para dar lo mejor de sí en la pista. No cabe duda de que el Clásico Presidente de la República 2024 será un espectáculo inolvidable que continuará enriqueciendo la rica historia de las carreras de caballos en Panamá.

Conoce más del Clásico Presidente de la República.

El portal web del Hipódromo Presidente Remón nos narra un poco sobre la historia del Clásico Presidente, el cual inicia en 1923, en el desaparecido Hipódromo de Juan Franco, donde el ejemplar La Victoirie, con la monta del jinete Emilio Terán, se llevó este clásico que honra al Presidente de la República.

El último Clásico Presidente de la República que se celebró en el Hipódromo de Juan Franco, fue el 29 de abril de 1956, ganado por el ejemplar Polemón, con la monta del jinete Héctor Ruíz, bajo la preparación de Víctor Morrell, perteneciente al Stud Valentino.

El primer Clásico Presidente de la República, celebrado en el Hipódromo Presidente Remón, fue en el año de 1957, evento en el que triunfó el ejemplar Surumeno, con la guía del látigo Blas Aguirre, con la preparación de Arturo Julián Dorade y los colores de Antonio Anguizola.

