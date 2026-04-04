Wilder sobrevive a una guerra sucia en Londres: Triunfo por decisión dividida ante Chisora

Panamá/En una noche donde la técnica fue la gran ausente y la polémica se apoderó del cuadrilátero, el estadounidense Deontay Wilder logró una sufrida victoria por decisión dividida ante el veterano británico Derek Chisora en el emblemático O2 Arena de Greenwich.

El combate, que cerró la jornada del 5 de abril de 2026, terminó convirtiéndose en una batalla de desgaste marcada por acciones poco limpias e irregularidades reglamentarias que dejaron un sabor agridulce en la afición local.

Desde el campanazo inicial, la contienda mostró matices poco ortodoxos. Derek Chisora asumió el rol de agresor, llevando la iniciativa y presionando constantemente a un Wilder que parecía fuera de ritmo y buscaba desesperadamente conectar uno de sus acostumbrados golpes de poder.

Sin embargo, el desarrollo del pleito se vio empañado por el uso de golpes de conejo, empujones constantes y situaciones confusas que obligaron al árbitro a intervenir en múltiples ocasiones para intentar mantener el orden.

El drama alcanzó su punto álgido en los asaltos finales. En el octavo round, Chisora cayó entre las cuerdas tras un intercambio, aunque logró reincorporarse sin mayores complicaciones. La tensión aumentó en el undécimo asalto, un episodio crítico donde el británico volvió a quedar atrapado entre los cables en un intento por evadir el castigo, lo que provocó que el oficial le aplicara una cuenta de protección.

No obstante, la controversia se trasladó de esquina segundos después, cuando el propio Wilder visitó la lona. Aunque el púgil de Alabama protestó airadamente alegando que la caída fue producto de un resbalón combinado con un golpe, el árbitro mantuvo su criterio y la contabilizó como una caída oficial.

Al completarse los doce asaltos, la igualdad en las tarjetas reflejó lo atropellado del duelo. Dos jueces favorecieron a Wilder con puntuaciones de 115-111 y 115-113, mientras que el tercer colegiado vio ganador a Chisora por 115-112. Con este resultado, "The Bronze Bomber" mejora su récord a 45 victorias, 5 derrotas y 1 empate, destacando que esta es apenas la segunda vez en su carrera que triunfa por la vía de los puntos, un dato que genera interrogantes sobre su actual capacidad de definición. Por su parte, Chisora, con una foja de 36-14, parece haber llegado al final del camino; según las declaraciones previas al encuentro, esta pudo haber sido la última pelea de su extensa y aguerrida trayectoria profesional.