Panamá se corona campeón del torneo centroamericano 4 Naciones de Football Americano

Panamá/La Asociación de Football Americano de Panamá expresó su orgullo tras la histórica consagración de la selección mayor masculina, que se proclamó campeona del torneo centroamericano 4 Naciones, ratificando su crecimiento y dominio en la región.

El combinado nacional mostró un alto nivel competitivo, destacándose por su disciplina, preparación táctica y un sólido trabajo en equipo, elementos clave que lo posicionan hoy como un referente del football americano centroamericano. Este logro es el resultado del esfuerzo conjunto entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, además del desarrollo sostenido que ha tenido esta disciplina en el país.

Sin embargo, la jornada final estuvo marcada por la ausencia de la selección de Nicaragua, lo que obligó a definir el título mediante forfeit. A pesar de este desenlace, desde la organización del torneo, encabezada por El Salvador, se reconoció el nivel superior de Panamá, destacando la brecha existente en el desarrollo del deporte en la región. Asimismo, el presidente de la federación salvadoreña ofreció disculpas por lo sucedido en la final.

Desde Panamá, la asociación recibió estas declaraciones con respeto y reafirmó su compromiso con el crecimiento del football americano en Centroamérica, impulsando la competencia sana, el desarrollo deportivo y el fortalecimiento de las distintas federaciones.

Con este título, Panamá envía un mensaje contundente: está preparada para liderar el desarrollo del football americano en la región, consolidando una base sólida que apunta a nuevos retos internacionales.

Con información de AFFP