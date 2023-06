F1: Fernando Alonso con 41 años sigue dando de que hablar

La Fórmula 1 sigue los fines de semana, y en el pasado domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Canadá, aquí Fernando Alonso demostró de que esta hecho, sacando a flote porque es campeón del mundo

Gran Premio de Canadá

Max Verstappen ganó el GP de Canadá. Otra vez el piloto de Red Bull volvió a dominar una carrera de inicio a fin, imponiendo su liderazgo en todo momento. Esta victoria fue la número 100 para los de Red Bull.

La clasificación final en esta carrera fue histórica, con tres campeones del mundo en las tres primeras posiciones con Max Vestappen en primer lugar, Fernando Alonso en segundo lugar y en el tercer puesto esta Lewis Hamilton.

El próximo Gran Premio para Alonso y compañía

La Fórmula 1 se traslada al Red Bull Ring en Austria, para el próximo gran premio que se realizará el fin de semana del 30 de junio, el 1 y 2 de julio.

Alonso, tras la alcanzar un lugar alto en el podio, irá con todo para este próximo Gran Premio de Austria.

Durante los entrenamientos libres en Montreal, Alonso habló en una entrevista sobre su futuro y que este no tiene fecha de caducidad próxima.

"Todo va bien. Para ser sincero, no puedo recordar otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta fe en un equipo o un proyecto como ahora" dijo.

Fernando Alonso y su buen momento con Aston Martin

"Como este es un proyecto a medio y largo plazo, no sé si estaré aquí cuando el equipo esté listo para ganar (el Mundial)... Pero siempre tengo en mente estarlo, porque mientras me sienta rápido y aún me divierta, seguirá. ¿Por qué debería parar? En este momento me estoy divirtiendo", de esta manera se sinceró Fernando, quien dejo entrever que quiere seguir con Aston Martin.

Este, pese a tener 41 años, sigue dando de qué hablar en el mundo de la Formula 1, y sigue demostrando optimismo por su futuro.

"Creo que todavía hay mucho por hacer. Quiero ganar una carrera este año... El coche va en la dirección correcta, por lo que creo que va a llegar más oportunidades", afirma Fernando.

En la actual competición, Fernando Alonso es el piloto con más edad. Este el próximo 29 de julio cumplirá 42 años, y lejos de ser un lastre está pensando en prolongar cuanto le sea posible su trayectoria en la F1, sin una fecha concreta.