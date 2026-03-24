Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 | Presentan recorrido de la antorcha

Panamá/En un acto cargado de mística y proyecciones de futuro, el comité organizador de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud reveló el trayecto que seguirá la antorcha, el símbolo sagrado que marcará el inicio de la mayor fiesta deportiva juvenil del continente.

La conferencia de prensa no solo sirvió para trazar el mapa del fuego olímpico, sino para reafirmar el compromiso del país con los valores de unidad, esfuerzo y espíritu deportivo.

Un trayecto con propósito social

El recorrido oficial está diseñado para tocar los puntos más emblemáticos del territorio nacional, llevando un mensaje de esperanza directamente a las comunidades y a los jóvenes atletas de base. Más que un simple traslado logístico, las autoridades destacaron que la antorcha funcionará como un faro de inclusión y trabajo en equipo, promoviendo la integración entre las naciones de Sudamérica.

Voces del olimpismo nacional

La presentación contó con la cúpula del deporte panameño, liderada por Miguel Ordoñez, Director General de Pandeportes, y Damaris Young, Presidenta del Comité Olímpico. Junto a ellos, Anamae Orillac, Directora General de los Juegos, y Hector Bultrón, Coordinador de Cultura, enfatizaron que esta cita deportiva es el motor definitivo para la transformación social y la plataforma ideal para la proyección del talento emergente de la región.

Cita con la historia

Con el lema “A Otro Nivel”, la organización extendió una invitación masiva a la ciudadanía para que se sume a las festividades del recorrido y vibre con la energía de una competición que busca consolidar a Panamá como el epicentro del encuentro y formación juvenil suramericana. Los juegos se perfilan no solo como una competencia de alto rendimiento, sino como el espacio donde se fortalecerán los lazos de integración continental.

Con información del Comité Olímpico de Panamá.