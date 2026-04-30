Karate panameño brilló en casa y reafirma su crecimiento regional en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Panamá/La disciplina de karate se consolidó como una de las grandes protagonistas de la delegación nacional en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, luego de aportar cinco medallas al medallero de Panamá y posicionarse como uno de los deportes más productivos del país durante la cita continental.

Con apenas siete atletas en competencia, el equipo panameño logró una sobresaliente actuación que permitió al país finalizar en la quinta posición entre 12 naciones participantes, superando a potencias tradicionales de la región como Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.

Del total de 29 medallas obtenidas por Panamá, cinco fueron conquistadas por el karate, lo que representa un destacado 17% de la cosecha nacional, consolidando a esta disciplina entre las de mayor aporte en la delegación canalera.

“Panamá ya no viene solo a participar”

El presidente de la Federación Panameña de Karate, Eduardo Frías, valoró el rendimiento deportivo alcanzado por sus atletas y aseguró que el país dejó atrás el rol de simple participante en este tipo de competencias.

“La participación de Panamá ya no es modesta, ya no es de asistencia; ya es para estar en el podio y para enfrentar a los mejores países de la región suramericana”, expresó Frías en entrevista exclusiva.

El dirigente destacó que el resultado obtenido en Panamá 2026 marca una evolución importante respecto a ediciones anteriores, recordando que en Rosario 2022 la delegación nacional participó con tres atletas y no logró medallas.

“La historia es distinta ahora. Logramos cinco medallas en casa y eso nos deja una muy buena medición de nuestro desarrollo deportivo”, agregó.

Cinco preseas y una efectividad de élite

Las medallas obtenidas por Panamá fueron:

Plata: Dessire Frías (-53 kg)

(-53 kg) Plata: Isabel Mendoza (-59 kg)

(-59 kg) Bronce: Ahysmar Petterson (-61 kg)

(-61 kg) Bronce: Ian Mata (-68 kg)

(-68 kg) Bronce: Manuel Morales (kata masculino)

De los siete karatecas inscritos, cinco subieron al podio, lo que representa una efectividad cercana al 85% en conversión de atletas a medallas, una cifra que resalta el impacto competitivo del equipo nacional.

Panamá también destacó como organizador

Además del rendimiento deportivo, Frías resaltó el éxito organizativo del torneo de karate dentro de los Juegos, destacando que la competencia cumplió con estándares internacionales de primer nivel.

“Los comentarios de las delegaciones fueron muy positivos. El equipamiento, la tecnología y la escenografía estuvieron a nivel mundial, dignos de un evento de la Federación Mundial de Karate”, afirmó.

“Contábamos con toda la homologación y estándares exigidos por la organización internacional. Panamá demostró que tiene capacidad organizativa para albergar eventos de mayor nivel”, añadió.

Según explicó, la puntualidad y el manejo logístico del evento fueron elogiados por autoridades internacionales, incluyendo al director técnico internacional y representantes de la Federación Panamericana de Karate.

La mira puesta en nuevos retos internacionales

Tras el exitoso desempeño en casa, el karate panameño ya enfoca su preparación en sus próximos compromisos internacionales.

Los atletas juveniles tendrán como próximos objetivos el Campeonato Panamericano Juvenil en agosto y el Campeonato Mundial en noviembre, mientras que el programa federativo también trabaja en la preparación de los adultos clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Este año está muy cargado en competencias. Los Juegos Suramericanos eran una responsabilidad importante, pero no el único objetivo de la selección juvenil”, señaló Frías.

Con resultados históricos, una estructura de desarrollo consolidada y una organización reconocida internacionalmente, el karate panameño continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.