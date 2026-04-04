NBA resultados | Duelo entre Nikola Jokic y Victor Wembanyama ¿quién ganó?

En otros resultados, el Miami Heat , décimo del Este y peleando por mejorar su posición en el play-in , derrotó 152-136 a los Washington Wizards .

Los Angeles, Estados Unidos/Nikola Jokic anotó este sábado 40 puntos para impulsar a los Denver Nuggets a una victoria en tiempo extra por 136-134 sobre Victor Wembanyama y San Antonio, frenando la racha de 11 triunfos consecutivos de los Spurs en la NBA.

Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, añadió ocho rebotes, 13 asistencias y tres bloqueos para Denver, que logró su octava victoria seguida y se acercó a Los Angeles Lakers en la lucha por el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

Wembanyama, candidato al MVP y de regreso tras perderse un partido por molestias en el tobillo, firmó 34 puntos, 18 rebotes, siete asistencias y cinco tapones para los Spurs, que lideraron la mayor parte del encuentro pero no resistieron la remontada final de Denver.

Aaron Gordon, asistido por Jokic, hizo una clavada para empatar 124-124 a falta de 6,2 segundos del tiempo reglamentario.

El tiro de Wembanyama sobre la bocina golpeó el aro y el partido se fue a la prórroga, donde otra clavada de Gordon en los primeros minutos puso a Denver por delante de forma definitiva.

"Fue una muestra de lo que podemos ser como equipo", dijo Gordon, que terminó con 15 puntos.

Johnson anotó 17 puntos y Jamal Murray sumó 15 puntos y 10 asistencias para los Nuggets en un duelo marcado por una intensidad propia de playoffs.

"Nos gusta esa intensidad", afirmó Gordon. "Es un muy buen equipo, juega muy duro. Sacaron lo mejor de nosotros".

A dos semanas del inicio de los playoffs, Gordon consideró que la victoria ante el segundo clasificado del Oeste fue una referencia importante.

"Es muy importante", dijo. "Queremos estar listos cuando llegue el momento. Este fue un buen paso en esa dirección".

Johnson abrió el partido con un triple para Denver, pero Devin Vassell respondió de inmediato y los Spurs no volvieron a ir por detrás en el marcador rumbo a una ventaja de 72-65 al descanso.

El ambiente se tensó al final del primer cuarto, cuando Wembanyama golpeó involuntariamente a Jokic en el rostro sin que se sancionara falta.

El entrenador de Denver, David Adelman, y Gordon recibieron faltas técnicas tras protestar.

Denver redujo la desventaja a un punto con una bandeja de Jokic al inicio del tercer cuarto y llegó cuatro abajo al último periodo.

San Antonio amplió la ventaja a 11 con una clavada de Wembanyama a 9:08 del final, pero Denver reaccionó, llegó a ponerse un punto arriba y terminó forzando la prórroga con el marcador igualado.

-Los Heat siguen de levantada-

En otros resultados, el Miami Heat, décimo del Este y peleando por mejorar su posición en el play-in, derrotó 152-136 a los Washington Wizards.

Jaime Jaquez Jr. lideró a Miami con 32 puntos desde el banquillo.

El también suplente Kel'el Ware aportó 24 puntos, 19 rebotes y ocho tapones, mientras siete jugadores del Heat terminaron con dobles dígitos.

Entre ellos estuvo Bam Adebayo, que tras anotar 83 puntos en el último duelo ante Washington fue bien contenido y terminó con 14.

El pívot Will Riley anotó 31 puntos para liderar a ocho jugadores de los Wizards en dobles dígitos, aunque Washington no volvió a liderar tras el primer cuarto.