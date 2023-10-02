NFL: Seahawks superan a los Giants con una defensa férrea

El novato esquinero de Seattle, Devon Witherspoon, devolvió una intercepción 97 yardas para un touchdown mientras los defensores de los Seahawks dominaban a los New York Giants en una victoria de 24-3 el lunes en la NFL.

Witherspoon, la quinta selección general del Draft de la NFL de este año, tuvo siete tacleadas, incluidas sus dos primeras capturas de mariscal de campo, con un pase desviado mientras Seattle forzaba tres pérdidas de balón de los NY Giants.

Los Seahawks mejoraron a 3-1 mientras que los Giants, que no han anotado un touchdown en la primera mitad en toda la temporada, cayeron a balance negativo de 1-3.

Kenneth Walker anotó en una carrera de una yarda para darle a Seattle una ventaja de 14-3 en el medio tiempo.

Witherspoon logró su touchdown de desempate en el tercer cuarto y el pateador Jason Myers agregó un gol de campo de 34 yardas para los Seahawks en el último cuarto.

El mariscal de campo Geno Smith lanzó un pase de touchdown de seis yardas a D.K. Metcalf y Seattle tomó una ventaja de 7-0 en el primer cuarto, pero los Giants respondieron en el segundo con un gol de campo del pateador Graham Gano de 55 yardas.

El quarterbacks Smith terminó con 13 pases completados de 20 con 110 yardas y un touchdown por los ganadores.

El ´safety´ de los Seahawks, Jamal Adams, sufrió una conmoción cerebral en la primera serie ofensiva del juego y se perdió el resto del partido. Fue su primer juego desde que quedó fuera en el primer partido del año pasado por un desgarro en el cuádriceps.

Adams se perdió después de que el mariscal de campo de los Giants, Daniel Jones, le propinara un rodillazo en el casco.

El mariscal Jones completó 27 de 34 pases para 203 yardas sin touchdown.