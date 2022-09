¿Divorcio inminente? Gisele Bündchen no irá a ver a Tom Brady en el inicio de la NFL

Los Bucaneros de Tampa Bay, de la mano del legendario mariscal de campo, Tom Brady inician este domingo una nueva temporada en la NFL cuando reciban a los Vaqueros de Dallas. No obstante, esta vez las cosas serán diferentes para Brady pues su aún esposa, Gisele Bündchen no estará en el estadio para animarle debido a la crisis matrimonial que atraviesa la pareja que podría derivar en un inminente divorcio.

Mientras Tom Brady confirmó con un tweet que jugará su temporada 23 en la NFL, Gisele Bündchen está lidiando con la “tensión” en su matrimonio, por lo que la modelo no está lista para asistir a su primer juego de este domingo.

Una fuente de los Buccaneers le dijo a la revista People que, “siempre es un asunto importante” cuando Gisele va a los juegos, con seguridad adicional y refrigerios para la familia, pero “a partir de ahora, no hay nada de eso para el juego del domingo”.

“Se siente muy diferente este año que el año pasado. Estaba emocionada de estar aquí, la vimos por ahí. No digo que no pueda venir, pero no hay nada preparado para que ella esté aquí para el primer juego de la temporada regular y eso parece extraño”, agregó el informante.

El pasado mes de agosto, el quarterback se perdió 11 días de entrenamiento por “problemas personales”. “Todo es personal… todos tienen diferentes situaciones con las que están lidiando. Todos tenemos desafíos realmente únicos en nuestra vida. Tengo 45 años, hombre. Están pasando muchas cosas”, dijo después del partido de pretemporada de los Buccaneers contra los Colts.

Crisis matrimonial de Tom Brady y Gisele Bündchen

A inicios de este mes, Page Six informó que Gisele Bündchen había abandonado su complejo familiar en Tampa para volar sola a Costa Rica después de una fuerte pelea con Tom Brady, la cual se especula fue por la decisión del quarterback sobre no retirarse de la NFL para concentrarse en su familia.

Días después, la esposa de Brady regresó a Florida para estar con sus hijos. La pareja comparte tres hijos: Benjamin, de 14 años, y Vivian, de 9, además de Jack, de 15 años que Brady comparte con su expareja Bridget Moynahan. Sin embargo, a pesar de regresar de Costa Rica, una fuente dijo a Page Six que Gisele no ha vuelto con Tom.

“Tom todavía espera que puedan reconciliarse. Gisele le ha dicho que lo ha dejado antes, y siempre se reconciliaban cuando ella se calmaba”. Se cree que Bündchen se está hospedando en Miami.

Y según medios en Estados Unidos, el pasado fin de semana, Brady se tomó un tiempo libre para ir a Nueva York para ver al partido de futbol de su primogénito Jack, donde se le vio con un ánimo fantástico, mientras que Gisele fue vista con sus hijos feliz y divirtiéndose en el parque acuático Tidal Cove en Aventura, Florida.