Inauguran los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales 2025

Ciudad de Panamá/En las instalaciones del International School of Panama se dio la inauguración de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales 2025 con más de 200 atletas de todo el país.

Con un emotivo recorrido de antorchas dieron inicio los Juegos Nacionales 2025 de Olimpiadas Especiales, un evento que reúne a más de 225 atletas de los subprogramas de Chiriquí, Coclé, Herrera, Colón, IPHE Oeste, Panamá Oeste y Panamá. Junto a ellos participan 37 entrenadores y más de 200 voluntarios que cada cuatro años se unen para celebrar esta competencia nacional.

Los atletas ponen a prueba sus habilidades en disciplinas como atletismo, natación, bocha, boliche, tenis de campo, gimnasia rítmica, voleibol unificado, futsal unificado, baloncesto 3x3 unificado y bádminton.

Panamá cuenta con deportistas de alto rendimiento, y Luis es uno de ellos. Gracias a su participación en estos juegos ha logrado cumplir grandes sueños y destacarse en su disciplina.

La organización espera llevar a más de 80 atletas a los Juegos Mundiales de 2027, que por primera vez se celebrarán en América Latina, teniendo como sede al hermano país de Chile.

Con información de Ivana Archibold