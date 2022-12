Panamá: Edgar Crespo anunció su retiro y la familia de la natación lo abraza

Edgar Crespo puso fin a una carrera fructífera de 25 años en la natación y las reacciones no se hicieron esperar, especialmente entre personas vinculadas a esa disciplina deportiva.

"La vida me ha dado muchas bendiciones y una de esas ha sido representar a mi Panamá. Dar mi todo y lograr grandes hazañas por mi país fueron grandes experiencias que quedarán por el resto de mi vida. Oficialmente anuncio mi retiro del deporte que me enamoré desde pequeño, que ha dejado una huella en mí y en el que he dejado cada onza de sudor, lágrimas, tristezas y alegrías". Con esas palabras, plasmadas en su cuenta de Instagram, Crespo informó que deja las piscinas y una de las primeras reacciones vino de la Federación Panameña de Natación que comentó: "Grande, Edgar".

"Excelente carrera hermano, un gusto competir contigo. ¡Éxitos para lo que se venga!", plasmó el campeón suramericano de natación, el paraguayo Renato Prono.

"¡¡Eres Grande!! ¡¡Una carrera deportiva inmensa, llena de triunfos para tu país!! Y lo más importante de ser un deportista impecable, ¡¡la calidad de persona que eres!! ¡¡Un abrazo grande hermano!! ¡¡Que honor haber competido lado lado tantos años juntos!!", expresó el nadador olímpico colombiano Jorge Murillo.

"¡¡Eres el mejor, Edgar!! Gracias por ser un compañero de equipo inspirador", indicó la nadadora estadounidense Cathy Cooper.

"Felicitaciones por un logro sobresaliente, 'coach' Edgar", señaló la nadadora y competidora de American Ninja Warrior, Arden Rae Jensen. "Gracias por ser un modelo a seguir consumado".

"¡¡¡Un placer haber compartido relevo contigo, Edgar!!! ¡Suerte en lo que te propongas!", indicó el nadador panameño Isaac Beitia.

Durante su trayectoria en la natación, Crespo le dio a Panamá su primera medalla en un Campeonato Mundial Juvenil de ese deporte al obtener el bronce en la prueba de los 50 metros estilo pecho en la primera versión de ese evento que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2006.

Además obtuvo medallas en juegos regionales tales como Centroamericanos, Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe y Suramericanos. También representó al país en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

"La natación está en buenas manos en nuestro país. Nada más recuerden disfruten del proceso, trabajen, sacrifiquen y tengan mente abierta para lo que deseen y lo hagan para hacerlo realidad. ¡Nunca se rindan y amen lo que están haciendo! ¡Nuevas etapas y nuevas metas vendrán! ¡Se les quiere mucho y Dios me los bendiga!", escribió Crespo para terminar su mensaje.