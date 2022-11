Panamá pasó por las olas en el surf de los Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa

Panamá compitió en las pruebas de surf de tabla corta en los I Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa que se realizan en Santa Marta, Colombia.

Una gran jornada tuvo el atleta panameño Tao Rodríguez que demostró su buena técnica sobre las olas y consiguió avanzar hasta la tercera serie eliminatoria en el Surf masculino, en la modalidad de Tabla corta.

En la primera serie eliminatoria, Rodríguez obtuvo puntaje de 13.00 con el que ganó su serie (4 participantes) en total fueron 16 competidores que iniciaron la prueba.

Más adelante en la segunda serie logró un puntaje de 12.64 para llevarse el primer lugar.

Por último en la tercera serie, el panameño culminó en el tercer lugar con puntaje de 10.93. Ahora tendrá una última oportunidad en el repechaje para buscar su clasificación a la final este miércoles 23 en la Playa Mendihuaca, sede del evento.

La representación femenina se hizo presente con las atletas Enilda 'Samanta' Alonso e Isabella Goodwin que representaron en las pruebas de Surf femenino, modalidad Tabla corta.

En la primera eliminatoria, ambas deportistas estuvieron en la misma serie, Alonso con marcador de 6.53 obtuvo el tercer lugar y Goodwin obtuvo el cuarto lugar con marcador de 3.34.

Más tarde, enfrentaron el repechaje ambas surfistas, aquí Alonso obtuvo 6.40 de puntuación y el tercer lugar, mientras que Goodwin obtuvo 4.40 de puntuación y el cuarto lugar, con lo cual no avanzaron a la fase final.

Con estas pruebas las panameñas terminaron su participación en el surf tabla corta.

En entrevista con Stephanie 'Stevie' Bodden ganadora de la medalla de plata en Surf modalidad SUP Race, habló sobre esta gran experiencia luego de participar en la ceremonia de premiación donde recibió su medalla. "Obtuve este segundo lugar por ti Panamá estoy muy orgullosa y por el apoyo que me han hecho sentir los panameños con sus mensajes. Mi preparación fue bastante exigente y hace 2 semanas culminé el Mundial de Stamp Up Paddle en Puerto Rico y usé esa preparación física y mental para venir con todo".

También comentó de cómo fue el evento en Santa Marta 2022. "Santa Marta tiene un viento bien fuerte y varias veces sentí su fuerza en la tabla, por suerte no hubo mucho oleaje y se pudo manejar las condiciones muy bien. Espero seguir mi preparación para poder ir a Santiago 2023, quiero dedicarle esto a mis hijos, a mis familiares y por supuesto a Panamá", mencionó Bodden.

Además, la delegación panameña culminó su participación en la competencia de lucha playa. Por el momento está en el quinto lugar del medallero junto a México con un total de seis medallas, 4 de plata y 2 de bronce.

Texto: COP