Dominicana y Puerto Rico ganan sus topes en Copa Federación Las Américas

Los equipos de República Dominicana y Puerto Rico salieron airosos en el segundo día de competición de la Copa Federación de Tenis por Grupo II de Las Américas, que se realiza en Bayamón, Puerto Rico.

Para ambos equipos la victoria se decidió en el partido de doble, luego de dividir en los dos encuentros individuales.

La puertorriqueña Mónica Puig le dio la primera victoria a su país al vencer a a la primera raqueta guatemalteca Melissa Morales por 6-0 y 6-1, con movido juego de fondo y ataques en la malla.

Guatemala se había adelantado 1-0 cuando en el primer partido Kirsten Andrea Weedon superó a la boricua Ana Sofía Cordero por 5-7, 6-3 y 6-1.

En el doble, las boricuas Puig y Cordero tuvieron que emplearse a fondo para salir de un mal momento y venir de abajo en su victoria de 6-4, 6-3 sobre las guatemaltecas Melissa Morales y Weedon.

De su lado, Laura Lissette Quezada le dio la primera victoria a República Dominicana al doblegar a Isabel Donaldson en tres parciales por 6-2, 1-6 y 6-2.

Su compañera de equipo Luisanna Rodríguez no pudo con el juego de Iesha Shepherd al caer por 6-1 y 6-1.

En dobles, la dupleta dominicana de Quezada y Rodríguez venció en un luchado partido a las bahameñas Donaldson-Shepherd por 7-6 (9/7) y 6-2.

La capitana del equipo de República Dominicana, Joelle Schad, ex jugadora del equipo nacional, dijo a la AFP que llegaron a Puerto Rico para hacer el mejor trabajo posible, ya que cuenta con un equipo juvenil, que vienen de ganar la Copa Junior el pasado año en Santo Domingo.

"Como le sucede a Puerto Rico y tal vez a otros equipos, nuestras mejores jugadoras no pudieron estar en la Copa Federación debido a que sus universidades no le dieron permiso. Es una fecha que no es cómoda para países que no cuentan con jugadoras profesionales", dijo Schad.

Schad, una ex Olímpica en los Juegos de Atlanta 96 y medalla de oro en los Panamericanos de La Habana-1991, dijo confiar en el desarrollo del tenis femenino dominicano ya que "la actualidad se cuenta con una gran cantidad de jugadoras juveniles que están en desarrollo, y en un lapso de cuatro a cinco años estarán jugando profesional".

Puerto Rico se mide al conjunto de Uruguay mañana miércoles, mientras que República Dominicana va ante Guatemala.

En el Grupo A se enfrentan los equipos de Venezuela contra Costa Rica y Chile con Honduras.