Nadal remonta a Kohlschreiber y avanza a octavos del Masters de Miami.

El estelar tenista español Rafael Nadal remontó un primer set adverso para finalmente vencer este domingo al alemán Philipp Kohlschreiber y avanzar a octavos del torneo Masters 1000 de Miami.

Nadal superó al germano con parciales de 0-6, 6-2, 6-3 en una hora y 38 minutos y se medirá en la siguiente fase con el francés Nicolas Mahut, que previamente se impuso al argentino Guido Pella por 6-4 y 6-3.

Cuando parecía que seguiría un año más sin conseguir por primera vez el trofeo de Miami, Nadal se recuperó de un primer set adverso (0-6) para finalmente arrollar a su adversario en las dos siguientes mangas.

La experiencia y las ganas de intentar llegar una vez más a la final -lleva cuatro derrotas en esa instancia- le dieron a Nadal, quinto favorito, las fuerzas para derrotar a un rival que le soprendió sobremanera en el primer parcial.

El mallorquín superó a su rival en efectividad de su primera servicio con un 81%, por sólo el 55% de su contrincante, y también sacó provecho a los 43 errores no forzados del germano, contra quien lidera ahora ampliamente el tope personal por 14-5.

El español intenta conquistar en Miami el título número 29 de Masters 1000, torneos en el que presenta un balance de 321 victorias y 71 derrotas.