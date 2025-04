Rafael Nadal: El español hace una confesión tras su retiro del tenis

España/La leyenda española Rafael Nadal afirmó este lunes no echar de menos el tenis, en el marco de los premios Laureus del deporte en Madrid, donde fue galardonado como ícono deportivo por su inmensa carrera concluida en 2024.

"No lo echo de menos, la verdad, lo echo de menos cero. No porque terminara cansado ni peleado con el tenis, para nada", explicó Nadal ante la prensa.

"Terminé feliz y si hubiera podido seguiría jugando, el tenis me ha hecho feliz toda mi vida. Cuando uno se da cuenta de que no puede, intenta cerrar la etapa, y yo la he cerrado", reconoció el mallorquín.

Nadal, de 38 años, ganador de 22 títulos del Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, donde recibirá un homenaje a finales de mayo, está en paz con su decisión: "Tardé lo que tardé porque necesitaba tiempo para estar convencido de que la decisión que tomaba era la adecuada. Lo que hubiera tomado muy mal es la idea de que estuviese en el sofá de mi casa pensando que podía estar ahí jugando".

Nadal confirmó, sin embargo, que sigue el tenis y que ve los partidos que le interesan.

Carrera

Inicios y debut profesional

Nacimiento: 3 de junio de 1986, Manacor, Mallorca, España.

3 de junio de 1986, Manacor, Mallorca, España. Debut profesional: 2001, con solo 15 años.

2001, con solo 15 años. A los 17 años venció por primera vez a un número 1 del mundo (Roger Federer) en 2004.

Palmarés destacado

22 títulos de Grand Slam :

: 14 Roland Garros (récord absoluto): 2005–2008, 2010–2014, 2017–2020, 2022.

2 Wimbledon (2008, 2010)

2 Abiertos de Australia (2009, 2022)

4 Abiertos de EE. UU. (2010, 2013, 2017, 2019)

Medallas olímpicas

Oro individual en Pekín 2008.

Oro en dobles en Río 2016 junto a Marc López.

5 Copas Davis con España: 2004, 2008, 2009, 2011, 2019.

209 semanas como n.º 1 del mundo en el ranking ATP.

Más de 90 títulos ATP en total (individuales).

Estilo de juego y legado

Especialista en tierra batida , con un físico impresionante, mentalidad competitiva y golpes con mucho efecto.

, con un físico impresionante, mentalidad competitiva y golpes con mucho efecto. Parte del "Big Three" junto a Federer y Djokovic.

junto a Federer y Djokovic. Admirado por su humildad, espíritu deportivo y lucha incansable.

Lesiones y regresos

A lo largo de su carrera ha enfrentado numerosas lesiones (rodilla, muñeca, pie...).

(rodilla, muñeca, pie...). A pesar de eso, siempre ha regresado con fuerza, siendo un ejemplo de resiliencia.

