Adalberto Carrasquilla| "El fútbol no funciona con querer... todo tiene que cuadrar", expresa su agente

Panamá/El futuro de Adalberto Carrasquilla en el fútbol internacional es un tema del que aún se habla. Su buen desempeño con el Houston Dynamo, en la Major League Soccer (MLS), y la Selección de Fútbol de Panamá han provocado que se den rumores de posibles traspasos a otros equipos, lo que no se ha concretado, y su agente explica por qué.

Edgardo Carles, agente del jugador panameño, reconoció en una entrevista con TVMAX Deportes que su representado ha recibido ofertas de clubes de varios países de Europa, pero ninguno ha sido capaz de dar el dinero que el Dynamo pide por él.

"No hay lugar a duda que puede jugar en Europa, pero en este momento, lastimosamente, no hay un club que haya dicho: 'vamos a poner el dinero que pide el Houston Dynamo por el jugador'", sustentó. "Esto tiene su lógica, al final Houston compró a 'Coco' (Carrasquilla) en más 2 millones de dólares. Uno no compra a un jugador, en más de 2 millones de dólares, para venderlo en lo mismo al menos que las cosas no funcionen", añadió.

Te puede interesar: Panameño Eduardo Guerrero, nuevo jugador del Dinamo de Kiev

Carles recalcó que Carrasquilla se ha convertido en un jugador importante para el club de Houston lo que aumenta su valor.

"Claro está de que él tiene esa visión de poder seguir creciendo y mejorando y si se da la oportunidad en Europa, créeme que la quiere tomar. Pero también debemos tener en cuenta que tiene un contrato. És uno de los que más juega, se siente cómodo, aporta al club y se le quiere a ese club", indicó. "Posiblemente el próximo año el panorama cambie y Houston pueda decir: 'el chico puede salir a préstamo' o 'el monto de la transacción que queremos a venta tal vez no es el que estamos pidiendo ahora mismo'".

El agente manifestó que comprende el deseo de algunos fanáticos de ver al panameño en un club de alto perfil en Europa, sin embargo expone que se deben tener acordados aspectos, como por ejemplo el salario, para lograrlo.

"Él tenía contrato garantizado a 2024 y la amortización de su compra se dio hasta este año. Son temas muy técnicos", precisó. "Entiendo el fanatismo, entiendo que queremos ver a 'Coco' en el Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, pero al final el fútbol no funciona así, no funciona con querer... todo tiene que cuadrar. El tema del salario es importante, 'Coco' no puede moverse si no hay una mejora significativa del salario porque va a empezar una nueva oportunidad", puntualizó.

Relacionado Estos son algunos de los casos de amaños de partidos más sonados en el fútbol de los últimos años