Adalberto Carrasquilla recordó al "Matador" Luis Tejada Hansell

Ya han pasado cuatro días del sepelio de la leyenda del fútbol panameño Luis "Matador" Tejada e internacionalmente sigue resonando su nombre.

La cadena deportiva TUDN entrevistó al jugador del Houston Dynamo, el panameño Adalberto Carrasquilla, quien habló de Luis Tejada Hansell y recordó pequeños momentos junto a él.

"Fue una persona muy especial, la verdad. Tuve la dicha de debutar cuando estuve en Panamá, un amistoso, su último partido de despedida, desde ese momento siempre mostró el apoyo por la Selección de Panamá".

"Lo último que recuerdo de él fue en diciembre que le di un abrazo y la verdad que le dije gracias, eres el mejor. Y él me entregó un premio como el mejor jugador del extranjero de Panamá. Y me quedaré con ese abrazo y con todo lo que él mostró para Panamá. De verdad que no lo creo".

Adalberto Carrasquilla también recordó el momento en que vio un video donde el matador aparece celebrando el gol que marcó en la Copa Oro 2023 y que llevó a Panamá a la final.

"Todavía no lo creo la verdad, se me erizaba la piel. Antes veía un video de él cuando en la Copa de Oro, la semifinal, cómo celebró en un restaurante mi gol que pasamos a la Final y no lo quiero ni pensar porque me trae recuerdos".

Luis Tejada, el talentoso futbolista panameño conocido como el "Matador", dejó una marca indeleble en el mundo del fútbol a lo largo de su prolífica carrera.

Con una trayectoria que lo llevó a 20 clubes, tanto nacionales como internacionales, Tejada destacó por su habilidad goleadora y versatilidad en el terreno de juego.

A nivel internacional, el jugador brilló en su paso por el fútbol peruano al jugar con el Juan Aurich, Universitario de Perú, Sports Boys y Pirata FC. Justamente con el Aurich fue campeón de la primera división en Perú en 2011 y ese mismo año fue máximo artillero (17 goles).

Tejada también militó en los clubes mexicanos Toluca y Tiburones Rojos de México. En Colombia jugó en Envigado, América de Cali, Once Caldas, Millonarios, Al Ain de Emiratos Árabes y en Panamá finalizó su carrera con Plaza Amador, Herrera F.C. y Club Deportivo Universitario.

En el ámbito internacional, Tejada se convirtió en un pilar fundamental para la selección de Panamá. Marcó un total de 43 goles en un total de 108 partidos con la sele, demostrando una y otra vez su capacidad para encontrar la red.

Su participación en la Copa del Mundo de la FIFA en Rusia 2018 fue el pináculo de su carrera internacional, donde bajo la dirección de Hernán Darío Gómez, Tejada representó con orgullo a su país en la máxima competición futbolística.