El fútbol panameño sigue viviendo un gran momento a nivel internacional en esta oportunidad en la UEFA Champions League torneo más importante de clubes en el viejo continente, en TVMAX Deportes la leyenda del fútbol panameño Blas Pérez se refirió a los cruces que tendrán el Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman y Lask donde milita Andrés Andrade.

Panamá/La histórica clasificación de Cristian Martínez, César Blackman y Andrés Andrade a la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027 desató la emoción de la leyenda canalera Blas Pérez, quien analizó el sorteo en TVMAX Deportes.

El exdelantero de la Selección de Panamá destacó el crecimiento del fútbol nacional tras la vitrina mundialista y valoró el esfuerzo del "Fulo" Martínez tras su actuación decisiva con el Slovan Bratislava:

"Es el momento que estamos viviendo los panameños. Fuimos mundialistas, los jugadores se mostraron e hicieron las cosas bien. En el caso de Cristian Martínez, tiene su oportunidad y cumple su sueño de jugar una Champions League, que para mí es lo mejor que le puede pasar a un jugador junto a un Mundial", expresó Pérez.

Sobre el choque directo confirmado entre el LASK y el Slovan Bratislava, Blas no ocultó el orgullo que representa para el país:

"Vamos a tener tres panameños en Champions League enfrentándose entre ellos. Es un sueño hecho realidad. Y cuando veamos ese encuentro, de verdad que Panamá se tiene que poner de pie ante esos tres muchachos".

Retos gigantes en Europa

Slovan Bratislava (Martínez y Blackman): Recibirán al Inter de Milán, Real Betis, Shakhtar y Stuttgart; mientras que visitarán al PSG, AS Roma, Lille y al LASK de Andrade .

Recibirán al Inter de Milán, Real Betis, Shakhtar y Stuttgart; mientras que visitarán al PSG, AS Roma, Lille y al . LASK Linz (Andrade): Será local ante Liverpool, Porto, Fenerbahçe y Slovan Bratislava; e irá de visita ante el Real Madrid (Santiago Bernabéu), Sporting CP, Bodø/Glimt y AEK Atenas.

La UEFA anunciará la programación oficial con el calendario día a día y los horarios exactos de cada encuentro este sábado 29 de agosto.