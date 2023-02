Conoce a la 'Emperatríz del Gol' en la selección femenina de Panamá

A 9 días de que inicie su participación en el Play-Off Tournament en Nueva Zelanda, la Selección Mayor Femenina continúa concentrada y entrenando en la ciudad de Auckland, en donde disputará su partido ante Papúa Nueva Guinea el 19 de febrero.

La camiseta 9 de la Selección Nacional tiene dueña desde muchos años. Karla Riley se la ganó a fuerza de goles… por algo la llaman «La Emperatriz del Gol».

Y a sus 25 años, que parecen muchos por su larga trayectoria, pero en realidad no lo son, Karla va por el sueño de todas las jugadoras panameñas: clasificar a una Copa Mundial y luego jugarla.

Sin embargo, la delantera que viene de jugar en el Cruz Azul mexicano tiene bien claro que la competencia es cada vez más dura por las nuevas y jóvenes delanteras que empiezan a pelear por un lugar en el ataque: “Nos complementamos muy bien entre las cuatro de arriba que el Profe ha convocado. No hay competencia mala, sino una competencia muy sana que es para ayudar al equipo”, responde cuando se le consulta por la competencia con Lineth Cedeño, Gabriela Villagrand y Riley Tanner.

“Significa mucho para mí estar aquí. Viví la experiencia con mentalidad joven en el repechaje anterior. Hoy tengo más experiencia y hay una juventud al lado mío que tiene hambre y quiere ser parte de la historia. Para mí es muy importante estar con ellas a su lado, ganarme su confianza y así, entre todas juntas, darle la alegría al pueblo panameño”, menciona Riley al hablar de lo que vive en este presente con la Selección.

Y ella tiene muy claro el lugar en el equipo que se han ganado las jóvenes: “La convivencia es buena. El premundial pasado no teníamos muchas líderes, hoy en día sí las tenemos. Sabemos cómo llevar la pauta y ponerle la pausa a cada cosa. Sabemos cómo hablarle a la juventud y afrontar cada aspecto que pueda ir apareciendo. Para eso estamos nosotras, para apoyarlas. No están aquí por casualidad, están aquí porque se lo merecen”.

"Siento que este será el momento. Llevamos cinco meses de preparación que antes no teníamos. Mucho menos las que juegan en Panamá, quienes han trabajado como nunca antes. Esto hay que agradecerlo. Las jugadoras de la LFF (Liga de Fútbol Femenino) tienen un físico impresionante gracias a los microciclos y los campamentos. Las que estábamos afuera nos manteníamos, pero sabíamos que no la íbamos a tener fácil por cómo se estaba trabajando en Panamá”, destaca Riley.

“Hoy, lo único que me importa es clasificar al mundial. He tenido tres oportunidades y no lo logramos. Ya sabemos lo que es llorar, no dormir por días, meses. No queremos nuevamente eso. Nos mentalizamos para que no ocurra. Se habla solo de la posibilidad de clasificar, todo el tiempo. Es impresionante lo que estamos viviendo. La buena vibra está, solo falta ganar estos partidos”.

Los datos de Karla Riley:

Debut en la era Nacho Quintana: 6 febrero 2017, Costa Rica 4-0 Panamá, Centroamericano de Managua, Nicaragua.

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 6 partidos en la actual eliminatoria (de 7)

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 4 partidos amistosos (de 13)

Goles: Por la eliminatoria, marco: 2 a Barbados el 17 de febrero 2022, victoria 5-0; 1 a Aruba el 9 abril 2022, victoria 9-0; 1 a El Salvador el 12 abril 2022, victoria 2-0. Total: 4 goles

TOTAL PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 10 partidos jugados.

Con información de Fepafut.