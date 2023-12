Copa América 2024: Messi podría jugar contra Panamá ¿Qué debe ocurrir?

A pocos días del sorteo de la Copa América 2024, muchas son las formas en que podrían quedar definidos los grupos para este evento que se jugará del 20 de junio al 14 de julio.

En el James L. Knight Center, de la ciudad de Miami, se definirán los grupos, la selección de Panamá ya conoce el bombo donde estará ubicado al igual que el resto de las selecciones que participarán en este torneo, uno de los más viejos del mundo.

Bombo 1: Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

Bombo 2: Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador.

Bombo 3: Chile, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Honduras o Costa Rica, Canadá o Trinidad y Tobago.

Todavía faltan por definir dos selecciones de Concacaf par acompletar a las 16 selecciones, en el mes de marzo se realizará el play in que definirá a las dos selecciones afortunadas en competir en la Copa América 2024.

Los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen podrían enfrentar a Argentina, la campeona del mundo y actual campeona de la Copa América.

Un grupo como Argentina, Colombia, Panamá y Canadá, podría darse, volver a enfrentar a Lionel Messi en menos de dos años, sería un verdadero sueño para nuestros jugadores. Recordemos que el pasado 23 de marzo de este año se enfrentaron ganando Argentina 2-0.

Lionel Messi dijo que lo entregará todo en la Copa América 2024.

El astro argentino está enfocado en un cien por ciento para jugar la Copa América 2024 en los Estados Unidos: "lo único que pienso hoy es llegar a la Copa América y poder jugarla" destacó en una entrevista dada a ESPN.

"Me siento bien dentro del grupo, que está muy unido, es muy fuerte. Un grupo que disfruta estar juntos. Quiero aprovechar todo eso, sin pensar en dos o tres años, que en el fútbol es mucho".

El astro argentino Lionel Messi dejó abierta la posibilidad de jugar el Mundial-2026, aunque aceptó que será "difícil" considerando que, para entonces, tendrá 39 años.

"No pienso en el Mundial y tampoco digo 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá".

"Quizás nos va bien en la Copa América (de Estados Unidos-2024) y se da todo para que sigamos. Capaz que no. Siendo realista es difícil". Esto sobre la posibilidad de jugar el próximo Mundial de fútbol.