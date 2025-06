Copa Oro 2025| Panamá vs Honduras: Esto dijeron algunos jugadores catrachos de la 'Sele'

Estados Unidos/Los cuartos de final de la Copa Oro 2025 se ponen en marcha con el partido entre las selecciones de Panamá y Honduras. Cada día que pasa la expectativa crece en ambos equipos debido a la importancia que tiene este encuentro cuyo ganador entrará a las semifinales.

Después de su victoria ante Curazao por 2 goles a 1, en la tercera jornada del Grupo B, el equipo hondureño pasó rápidamente la página una vez conoció que el elenco panameño sería su próximo rival.

"Creo que Panamá es una selección de las que más ha crecido en la zona. Es una selección que tiene jugadores importantes. Juegan muy bien al fútbol, saben a lo que juegan con un entrenador que tiene las cosas muy claras", comentó el delantero Anthony Lozano. "No va a ser un partido fácil. Creo que ellos parten como favoritos, pero nosotros vamos a trabajar fuerte para intentar pasar nosotros".

Julián Martínez también calificó a Panamá como un oponente que será complicado. Aunque no ha enfrentado antes a la selección canalera, sí ha podido verla en acción.

"Panamá es una selección muy difícil. En lo personal, no me he enfrentado a esa selección", admitió. "Lo que he visto en sus partidos es que es una selección fuerte, pero nos vamos a preparar de la mejor manera para poder sacar un buen resultado", añadió.

Luis Palma, extremo izquierdo, valoró la capacidad que tuvo el conjunto catracho para levantarse tras perder por goleada frente a Canadá en su debut. Ahora considera que el equipo se ha fortalecido y que debe mantener la humildad para sacar adelante el próximo encuentro ante los panameños.

"Es muy importante tener lo pies sobre la tierra. Tenemos mucho qué mejorar y eso va a ser día a día", recalcó. "Somos conscientes de que tenemos la calidad humana y la calidad futbolística para sacar esto", puntualizó.

Panameños y hondureños medirán fuerzas el sábado 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, a partir de las 6:15 p.m.

Partidos en Copa Oro

10 de julio de 1993: Honduras 5-1 Panamá

Goles: HON- Eduardo Bennett (51', 69' de penal y 83' de penal), Giovanni Gayle (25') y Alex Pineda (54'). PAN- Jesús Julio (30').

13 de julio de 2005: Honduras 1-0 Panamá

Gol: HON- Samuel Caballero (79').

9 de junio de 2007: Panamá 3-2 Honduras

Goles: PAN- Carlos Rivera (33'), Blas Pérez (41') y José Luis Garcés (82')/ HON- Amado Guevara (39') y Carlo Costly (90').

11 de julio de 2015: Honduras 1-1 Panamá

Goles: PAN - Luis Tejada (21')/ HON- Andy Nájar (81').

18 de julio de 2021: Panamá 2-3 Honduras

Goles: HON- Romell Quioto (22', 65') Alex López (61')/ PAN- Erick Davis de penal (32') y César Yanis (45').