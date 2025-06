Copa Oro 2025 | Panamá se prepara en Austin para evitar el calor de Arizona antes del duelo ante Honduras

Panamá/La Selección Nacional de Panamá continúa su preparación para el crucial duelo de cuartos de final de la Copa Oro 2025, que se jugará este sábado 28 de junio ante Honduras.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen se mantiene concentrado en su base de entrenamiento en Austin, Texas, con el objetivo de evitar las altas temperaturas de Arizona antes del compromiso en Glendale.

Tras lograr una clasificación perfecta en la fase de grupos con tres victorias, incluyendo la goleada por 4-1 sobre Jamaica, el equipo no perdió tiempo y volvió al trabajo este miércoles por la mañana en las instalaciones de la Universidad Southwestern, en Georgetown, Texas.

Como es habitual tras cada partido, el cuerpo técnico dividió al grupo en dos: los titulares realizaron trabajos de recuperación en la piscina del hotel de concentración, mientras que los suplentes y jugadores con pocos minutos llevaron a cabo una exigente sesión de entrenamiento bajo el fuerte sol texano, de 9:45 a.m. a 11:00 a.m.

Durante esa sesión, bajo la supervisión del propio Christiansen, junto a sus asistentes y los preparadores físicos Christian Beguer y Gustavo Avendaño, se realizaron ejercicios con balón en espacios reducidos, cerrando la práctica con una fase enfocada en la definición.

Además, los defensores Andrés Andrade y Edgardo Fariña atendieron a los medios de comunicación. Andrade, actual jugador del LASK Linz de Austria, destacó el rendimiento del equipo en la fase de grupos y recalcó la importancia de seguir con la misma filosofía de juego.

“Tenemos que seguir con lo que venimos haciendo. En la fase de grupos lo hicimos muy bien. Tenemos que mantener el mismo sistema, tratar de tener el balón siempre y, obviamente, ser contundentes”, expresó Andrade.

Por su parte, Fariña compartió el anhelo colectivo del plantel de avanzar en el torneo y soñar en grande:

“Nosotros trabajamos día a día para poder llegar lo más lejos posible y soñar con llegar a la final y poder ganarla”, afirmó.

Plan de trabajo en Austin

La selección se mantendrá entrenando en Austin hasta este viernes 27 de junio, cuando el plantel viajará en vuelo chárter hacia Phoenix, Arizona, sede del partido ante Honduras. La decisión de quedarse en Texas responde a la intención de evitar el fuerte calor del desierto y preservar el rendimiento físico del grupo.

Para este jueves, está programado el penúltimo entrenamiento en la misma sede universitaria, desde las 5:00 p.m. hora local, con todo el equipo a disposición.

Calendario de cuartos de final

El encuentro entre Panamá y Honduras se disputará este sábado 28 de junio a las 6:15 p.m. (hora de Panamá) en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona. De avanzar, los panameños enfrentarán en semifinales al ganador del partido entre México y Arabia Saudita, que se jugará a segunda hora, en la misma sede, desde las 9:00 p.m.

Los otros dos cruces de cuartos de final se desarrollarán el domingo 29 de junio en Minneapolis, Minnesota, con los duelos entre Estados Unidos vs. Costa Rica y Canadá vs. Guatemala, ambos en el US Bank Stadium.

Con información de FPF.

