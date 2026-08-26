Cristian Martínez gol | El panameño anotó en el partido de Champions League

¡Dramatismo puro en la Champions! Cristian Martínez marca en el tiempo extra y pone al Slovan Bratislava a un paso de la fase de liga.

Panamá/El mediocampista panameño Cristian "Fulo" Martínez está firmando una actuación consagratoria en la UEFA Champions League. En pleno tiempo extra, el volante canalero apareció con una anotación decisiva para poner arriba 1-2 al Slovan Bratislava sobre el NK Celje (2-3 en el marcador global) en suelo esloveno, en un partido vibrante que aún se encuentra en desarrollo.

El internacional panameño se está consagrando como la gran figura de esta llave de playoffs, donde su peso ofensivo ha sido determinante para el conjunto eslovaco:

Asistencia vital en la ida: En el primer compromiso de la serie (1-1 en Bratislava), Martínez dio el pase gol que abrió el marcador.

En el primer compromiso de la serie (1-1 en Bratislava), Martínez dio el pase gol que abrió el marcador. Gol decisivo en la vuelta: Tras finalizar igualados 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, el "Fulo" cazó un balón en el área durante la prórroga para mandar la pelota al fondo de las redes y poner en ventaja a su equipo.

Tanto Cristian Martínez como el lateral panameño César Blackman partieron como titulares en el esquema del Slovan Bratislava, que en estos momentos resiste los embates del Celje para amarrar la clasificación a la fase de liga de la Champions League, donde ya espera el LASK de Andrés Andrade.

La radiografía estadística de Cristian Martínez

Tras disputar 105 minutos de altísima exigencia antes de ser sustituido, Martínez fue premiado con una calificación de 7.9 por Flashscore, respaldada por un despliegue completo en todas las facetas del juego:

Aporte ofensivo y generación

Efectividad de gol: Registró 1 disparo directo a portería (dentro del área) que terminó en el fondo de la red, generando un xGOT (goles esperados a puerta) de 0.57 .

Registró 1 disparo directo a portería (dentro del área) que terminó en el fondo de la red, generando un xGOT (goles esperados a puerta) de . Generación de juego: Firmó 3 pases clave , completó 13 pases en el último tercio (76% de precisión), 4 centros precisos y 1 pase en profundidad.

Firmó , completó 13 pases en el último tercio (76% de precisión), 4 centros precisos y 1 pase en profundidad. Presión y faltas: Recibió 4 faltas por parte de la zaga rival y contabilizó 73 toques de balón con un 82% de efectividad en sus pases (42/51).

Trabajo defensivo y disputas