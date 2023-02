'Dibu' Martínez ya quiere estar en el Monumental para jugar ante Panamá

Argentina vs Panamá

Desde ya se calienta el ambiente para el partido de la selección campeona del mundo, Argentina ante Panamá el próximo mes de marzo y uno de los jugadores que levantó la Copa del Mundo en Catar 2022, el 'Dibu' Martínez, no aguanta las ganas de estar en ese juego.

Así lo señaló en una entrevista realizada por ESPN, el guardameta de la albiceleste destacó:

"No veo la hora de ir. Con eso hablamos con los chicos, de lo lindo que va a ser. Cada uno ya está esperando ansiosamente la lista. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental, pero va a ser hermoso. No veo la hora de ir".

"Me encanta jugar en el Villa Park, pero el de River Plate llamado 'El Monumental' es simplemente increíble. Los fans y la atmósfera justa de 65.000 argentinos (hoy ya son más de 83 mil) es maravillosa, entonces tengo que decir que mi lugar favorito es River Plate".

Al momento de redactar esta nota, la Federación Panameña de Fútbol no se ha pronunciado de manera oficial sobre el viaje de la selección de Panamá a Buenos Aires para jugar este amistoso en el Monumental de River Plate.

En Argentina algunos medios de comunicación como TyC Sports, ya dan por hecho ese partido.

Otro tema que tocó el guardameta Martínez fue el momento en que recibió el trofeo del mejor guardameta del Mundial de Catar 2022 y el gesto que hizo con el trofeo.

❌ El Dibu Martínez no se siente orgulloso del gesto que hizo durante los festejos del Mundial.



(Vía @SC_ESPN) pic.twitter.com/yaaYrEVZmc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) 22 de febrero de 2023

Sobre el capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, Emiliano Martínez sueña verlo jugar otra Copa Mundial:

"Se lo dije “Ojalá no sea tu último Mundial”. Le costó tanto ganar títulos para la Selección y ahora que ganamos tres seguidos tiene que seguir intentándolo. Una vez que se te abrió la puerta tienes que seguir caminando por el túnel. Yo creo que tiene para dar más”.