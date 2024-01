Ecuador: ¿Cuándo inicia la Liga Pro donde juegan los panameños Ismael Díaz y José Fajardo?

Para todos es conocido la crisis de violencia por la que pasa Ecuador, luego que el gobierno les declarase la guerra a los grupos organizados de delincuentes.

Un aspecto que no escapa a toda esta crisis es sin duda el deporte fútbol, en especial la Liga Pro, primera división en Ecuador donde destacan panameños como Ismael Díaz y el recién llegado atacante José Fajardo, ambos militan en la Universidad Católica, club que terminó en el séptimo puesto en el 2023.

Hace tres semanas, previo a los acontecimientos de violencia, la Liga Pro había anunciado que el inicio del Torneo 2024 será el fin de semana del 16 de febrero.

Hasta el momento se mantiene esta fecha con la esperanza de una solución lo más pronto posible al ambiente de violencia que se recrudece cada vez más.

David Constante, director de competiciones de la Liga Profesional del Ecuador, dio a conocer el pasado 19 de diciembre del 2023, mediante comunicado oficial, que el torneo de primera división, correspondiente a la temporada 2024, iniciará el fin de semana del 16 de febrero.

Lo más reciente de Ismael Díaz es que en el mes de diciembre se casó y actualmente se encuentra en nuestro país en plena preparación física para poder reportarse a la U Católica de Ecuador.

En el 2023 Ismael anotó con la selección de Panamá un total de cinco goles, cuatro en Copa Oro 2023 y uno en la Liga de Naciones Concacaf. Con la Universidad Católica marcó un total de 9 goles.

Por su parte José Fajardo quien viene de jugar con el DC United, formará parte del ataque de la U Católica junto con Ismael Díaz, entre ambos en la Copa Oro 2023 anotaron un total de seis goles, 4 del príncipe y 2 de la pantera. En la llave de cuartos de final Liga de Naciones Concacaf ante Costa Rica, José Fajardo anotó 2 goles.

En Ecuador ya se hablan del ataque de la U Católica.

El periodista Stefano Navas, de ECDF U10, señaló que la U Católica es uno de los clubes que mejor se reforzó para este 2024: "me agrada mucho la delantera por eso me voy a quedar con este equipo, que tiene una defensa bastante flojita, la Universidad Católica, lo de traer a Quevedo una de las promesas de fútbol peruano tal vez un fútbol no tan rimbombante pero promesas al final de cuentas, lo de traerlo a JJ el "degollador" Cifuentes, a la "pantera" Fajardo, a Luciano Nieto, entre otros, me parece que aparte de traer a estos, mantiene a Rodríguez, lo mantiene a Ismael Díaz, está armando una delantera pero aparentemente de ensueño", destacó Navas en un streaming de Youtube.

