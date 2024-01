Ecuador no tiene recurso humano ni económico para afrontar la crisis, asegura analista

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde mediados del año 2023, cuando ocurrió el magnicidio del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, y, posteriormente, el asesinato de otros políticos, el país del sur enfrenta una de las olas de violencia más críticas de su historia, tanto así, que en 2023 fue el país más violento de Latinoamérica.

Desde los primeros días de este 2024, Ecuador se encuentra en una tensa situación de violencia que ya ha dejado al menos a 10 muertos, según informaron medios locales.

El actual presidente, Daniel Noboa, declaró un estado de conflicto interno entre los grupos narcos y el Estado ecuatoriano para tratar de neutralizar y capturar a todos los grupos criminales que se encuentran amedrentando a la población ecuatoriana.

Esto, luego que circulara en redes sociales, un video de un grupo criminal en donde anunciaban que le declaraban la "guerra" a Noboa y el ataque de encapuchados en una transmisión en vivo de un medio de comunicación.

En este contexto, Santiago Basabe, analista político y catedrático universitario, indicó en Noticias AM que, lo que se vive actualmente es producto de las decisiones "erráticas" en materia de seguridad pública y control del crimen organizado.

El analista enumeró una serie de situaciones que desde su punto de vista, llevaron a Ecuador al escenario en el que se encuentra ahora, destacó por ejemplo, los cambios que vinieron con la Constitución de 2008 como la politización de la policía y las fuerzas armas. Además dijo que, es un país muy vulnerable en materia de migración, porque quienes ingresan, no "hacen bien al Estado".

Hay una serie de eventos que luego se fueron agravando con los posteriores gobiernos", puntualizó Basabe.

Estado de guerra

De acuerdo con el catedrático, esta no es la primera vez que se dicta una medida como la decretada por Noboa, pero es el primer paso para generar un cambio, sin embargo, no cree que pueda ser un cambio radical, ni en corto plazo porque "no es posible", pero, si se pueden bajar los niveles de conflictividad.

Basabe, puso en tela de duda la capacidad de la policía ecuatoriana y de las fuerzas armadas para hacer cumplir tales medidas y sugirió que se necesita el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

No creo que tengan la capacidad ni en términos de personal, ni en términos tecnológicos de afrontar este tema", agregó Basabe.

Reiteró que, no cree posible que se pueda restablecer la paz social de manera independiente y comparó los enormes recursos económicos del crimen organizado con los serios problemas económicos que hay en las arcas del Estado.

Basabe, ve a mediano plazo, si se toman las medidas correctas, un Ecuador similar a El Salvador en materia de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado.

Narcopolítica

Explicó que, en Ecuador, para ser candidato a un cargo de elección popular "no se necesita estar afiliado a una organización política", y esto, facilita el hecho de la "compra de candidaturas", es decir, paga por ser candidato a una organización política y en muchos casos, ese dinero proviene de recursos de organizaciones delictivas nacionales.

Detalló que, la dolarización, genera mucha susceptibilidad e incentivos al lavado de activos con origen ilícito.

Política y economía están permeados de recursos de grupos organizados, y eso se refleja en cómo se han infiltrado en las diferentes instituciones del Estado", señaló el experto.

Para el analista, Latinoamérica debe tomar de lección lo que ocurre en Ecuador y evitar el "embate" de la narcopolítica y el crimen organizado en las instituciones del Estado.