Édgar Yoel Bárcenas: "Tenemos que estar por lo menos al nivel que tuvimos en Copa América"

Panamá/Édgar Yoel Bárcenas, convocado por Thomas Christiansen para los partidos de fecha FIFA contra Estados Unidos y Canadá los días 12 y 15 de octubre, respectivamente, ofreció declaraciones sobre su rendimiento actual y la importancia de los próximos encuentros con la selección de Panamá.

"Si han podido seguirme en Mazatlán, habrán visto que he jugado todos los partidos y todos los minutos. A nivel personal, estoy bien porque he logrado mantener esa regularidad. Aunque los resultados no nos han acompañado del todo, valoramos que hemos hecho las cosas bien. El club está contento con eso, a pesar de que los resultados no siempre han sido los esperados", comentó el jugador.

Bárcenas también destacó la buena actuación del equipo en la Leagues Cup, donde llegaron hasta los cuartos de final: "Pareciera que no, pero la verdad es que el equipo está haciendo todo lo posible. Hemos tenido varios lesionados, pero lo hemos afrontado de manera muy correcta".

Sobre los partidos ante Estados Unidos y Canadá, el mediocampista subrayó la importancia de estos encuentros para el ranking FIFA y la preparación del equipo de cara a las futuras competiciones: "Sabemos que esta fecha FIFA es importante, no solo por los puntos del ranking, sino porque son rivales que normalmente enfrentamos en las eliminatorias. Estos partidos son una buena manera de preparar al equipo para lo que viene en noviembre. Sabemos que será difícil, pero estamos enfocados en mantener el nivel que mostramos en la Copa Oro y obtener buenos resultados contra Estados Unidos y Canadá".

En cuanto al nivel de las ligas en las que ha jugado, Bárcenas comparó su experiencia en México con la de Europa: "La liga mexicana tiene un buen nivel, pero no llega al nivel de las ligas europeas en las que he estado. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden mejorar, a pesar de la gran organización que tienen".

Finalmente, se refirió a la situación de su compatriota José Luis Rodríguez, quien actualmente juega con Juárez de la Liga MX y que militó con Estrella Roja de Belgrado: "Pero está bien, yo creo que fue una decisión, en mi opinión, correcta para él, porque no fue una situación buena la que estaba viviendo allá. Acá yo creo que se encuentra bien, se encuentra contento, al final es eso, al final es la felicidad que pueda conseguir el jugador y si el guardia se lo está brindando, bienvenido sea".

Con estas declaraciones, Édgar Yoel Bárcenas deja claro su compromiso con la selección y la importancia de estos partidos clave en la preparación de Panamá para futuros retos internacionales.

La selección de Panamá tiene programado viajar hacia Austin, Estados Unidos este jueves 10 de octubre donde se unirá al resto de jugadores convocados que militan en la MLS.

Ambos partidos, ante Estados Unidos y contra Canadá, servirán de preparación con miras a los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF 2024/25, a disputarse en el mes de noviembre y donde la Selección de Panamá ya se encuentra clasificada y a la espera de conocer a su próximo rival.

Ambos partidos por la fecha FIFA del mes de noviembre son clasificatorios para el próximo Final Four, a disputarse en el mes de marzo del 2025.

LISTA DE CONVOCADOS

PORTEROS

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

César Samudio - CD Marathón (HON)

John Gunn - NE Revolution II (USA)

DEFENSAS

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Eric Davis - Vila Nova FC (BRA)

Iván Anderson - Fortaleza (COL)

Michael Murillo - Olympique Marsella (FRA)

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Edgardo Fariña - FK Khimki (RUS)

Jiovany Ramos - Alianza Lima (PER)

Fidel Escobar - Deportivo Saprissa (CRC)

Roderick Miller - Turan Tovuz IK (AZE)

VOLANTES

Aníbal Godoy - Nashville SC (USA)

Adalberto Carrasquilla - Houston Dynamo (USA)

Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas - Mazatlán FC (MEX)

Freddy Góndola - FK Aktobe (KAZ)

Abdiel Ayarza - The Strongest (BOL)

Kahiser Lenis - Jaguares de Córdoba (COL)

DELANTEROS

José Fajardo - Universidad Católica (ECU)

Eduardo Guerrero - FC Dinamo de Kiev (UKR)

Tomás Rodríguez - Monagas SC (VEN).