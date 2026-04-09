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Panamá/El defensor panameño Fidel Escobar, actual jugador del Deportivo Saprissa, rompió el silencio tras superar una complicada lesión que lo mantuvo 88 días fuera de las canchas, en una entrevista concedida a TVMAX Deportes. El zaguero habló con franqueza sobre su recuperación, el impacto mental del proceso y su ilusión de estar en el Mundial 2026.

Una lesión inesperada que puso todo en pausa

Escobar confesó que la lesión fue un golpe duro en su carrera, ya que nunca había estado tanto tiempo alejado del fútbol.

“Fue una lesión muy complicada, no me la esperaba. Fueron casi tres meses difíciles, sufrí mucho porque nunca había estado tanto tiempo fuera”, expresó.

El problema físico resultó ser una hernia discal en la zona lumbar (L4-L5), que le generó intensos dolores y limitaciones importantes.

“Tenía el nervio prensado, no aguantaba el dolor, lloraba por las noches”, reveló el defensor, evidenciando la magnitud de la situación.

Afortunadamente, el tratamiento fue conservador, evitando una cirugía, con apoyo del cuerpo médico del Saprissa y en coordinación con especialistas de la Selección de Panamá.

El reto mental: clave en la recuperación

Más allá de lo físico, Fidel Escobar también destacó el impacto emocional que tuvo la lesión, especialmente en un momento clave de su carrera.

“Mentalmente me afectó un poco, sobre todo porque siempre que viene algo importante con la selección, me pasa algo”, confesó.

Sin embargo, el respaldo de su familia fue determinante:

“Mi esposa siempre estuvo ahí, mi hija también. Eso me ayudó a distraerme y a salir adelante”.

El defensor también resaltó su fe como pilar fundamental:

“Siempre le pedía a Dios que mejorara cada día”.

De vuelta en los entrenamientos con Saprissa

Tras completar su proceso de rehabilitación, el panameño ya suma dos semanas entrenando con el grupo y empieza a recuperar ritmo competitivo.

“Hoy hicimos fútbol, 40 minutos, me sentí bien. No tengo el ritmo habitual, pero poco a poco lo voy retomando”, explicó.

Aunque aún no está confirmada su participación en el próximo partido, Escobar no descarta al menos estar en el banquillo:

“Si estoy en la banca, ya sería una felicidad para mí”.

El técnico Hernán Medford ha sido cuidadoso con su evolución, dejando el seguimiento en manos del equipo médico.

La Selección de Panamá y el sueño mundialista

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Escobar mantiene intacta su ilusión de vestir nuevamente la camiseta nacional, tras su participación en Rusia 2018.

“¿Quién no quiere estar en un Mundial? Tenía 21 años cuando fui a Rusia y fue algo histórico. ¿Por qué no pensar en un segundo Mundial?”, señaló.

El defensor dejó claro que su prioridad es recuperar su mejor nivel en el club:

“Primero tengo que prepararme bien en Saprissa y llegar en óptimas condiciones. Ya el profe Thomas Christiansen tomará la decisión”.

Análisis de los rivales y mentalidad ganadora

Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana, selecciones de alto nivel, pero Escobar apuesta por competir sin complejos.

“Va a ser un lindo Mundial. Son grandes selecciones, pero hay que prepararse bien”, comentó.

Incluso, no descartó dar la sorpresa:

“¿Por qué no soñar con ganar? Ya hemos demostrado que podemos competir. Panamá ha crecido mucho”.

Mensaje a la afición panameña

Finalmente, el defensor envió un mensaje claro a los aficionados:

“Que sigan apoyando a la selección. Lo que viene va a ser muy lindo”.

Con una mezcla de experiencia, liderazgo y resiliencia, Fidel Escobar trabaja para volver a su mejor versión y luchar por un lugar en la lista final de Panamá, con la mirada puesta en hacer historia en el Mundial 2026.