Para Gabriel Torres la forma en que juega la Sele, 'beneficia a todos los jugadores de ataque'

En otro contacto internacional, Gabriel Torres estuvo en Somos La Sele donde se refirió a su momento en el fútbol chileno y al estilo de juego que aplica la selección de Panamá.

Actualidad con Antofagasta y la lucha por salir de la zona del descenso.

"Se están dando las cosas, lastimosamente los primeros seis meses del equipo no fueron del todo bueno, tuvimos en puestos de descenso, gracias a Dios este fin de semana con la victoria pudimos salir de los puestos del descenso y el equipo ha tenido una mejoría clave para los siguientes partidos que vienen y ojalá sigamos en esa alza porque creo que el equipo está mostrando buenas cosas a pesar de que el domingo no hicimos nuestro mejor partido, se ganó que era lo importante había que ganar el partido porque se habían dado todos los resultados para poder salir de la zona del descenso".

El mejor de los deseos para Édgar Yoel Bárcenas, quien cambió de aires a la Liga MX con Mazatlán.

"Con Yoel no he tenido la oportunidad de conversar en estos días, sin duda yo sé el gran talento que tiene Yoel y lo que puede aportarle al equipo, he visto los dos últimos partidos de él y me parece que está haciendo las cosas bien primero trabajar para el equipo y luego las cosas se les van a ir dando"...ojala que le vaya muy bien".

La selección nacional.

"La forma en que la selección juega, beneficia mucho a los jugadores, sobre todo los que están en ataque, creo que de un tiempo para acá, los jugadores que están en ataque en la selección han sido los mejores momentos que ha vivido dentro de la selección, sacando a Tejada, Blas Pérez o a Julio y a Jorge que eran nuestros goleadores, creo que es el mejor momento que se ha vivido dentro de la selección el equipo marca goles y eso se debe a que el equipo ha encontrado un forma y una forma que beneficia a todos los jugadores de ataque".

Gabriel Torres también dio pinceladas de buen estratega que puede llegar a ser, señalando que no es necesario que a un jugador le vaya bien en el extranjero para poder llegar a la selección; "La selección tiene una forma y tiene unas decisiones técnicas y tácticas, que tu debes cumplir, entonces no todos los jugadores cumplen con ese requerimiento que pide el entrenador".

Gabriel Torres aclara.

Sobre el tema de Felipe Posso quien señaló a un medio de comunicación que Gabriel Torres había rechazado un contrato con el Necaxa de 1 millón de dólares, Torres aclaró:

"Luis Felipe Posso fue el primero en conseguirme un contrato fuera del país cuando yo me fui a Colombia cuando recién iba a cumplir 18 años, a la Equidad, él en su momento me dejó de representar, luego me llegó con la oferta del Necaxa, si fue cierta la oferta del Necaxa, yo venía de conversaciones con el Colorado Rapids, a mí no me gusta hablar de cifras porque creo que no es un tema ético poder hablar de cifras en estos momentos, pero él lo reveló y si fue cierto el tema de la compra, que en su momento la iba hacer Grupo Televisa que tenía a América y Necaxa".

"Eso fue en 2013 cuando yo fui goleador de la Copa de Oro, yo tenía tres opciones muy claras, estaban Necaxa, Auxer de Francia y estaba Colorado Rapids, cuando yo acepto la oferta de Necaxa, Colorado Rapids se entera de que yo había aceptado la oferta del Necaxa y me hace una última oferta y fue cuando me hizo jugador franquicia, el primero en la historia del Colorado Rapid", destacó Gabriel Torres.