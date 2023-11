Liga MX: ¿Cuándo jugará Édgar Yoel Bárcenas con Mazatlán en México?

El estadio Corona será sede de la Serie B del Play In en la que se enfrentarán Santos, que terminó en el noveno lugar, y Mazatlán, donde milita el panameño Édgar Yoel Bárcenas, que fue décimo.

En la fase regular, el Mazatlán recibió en el estadio El Encanto al Santos y lo venció 3-1.

"Va a ser duro, Mazatlán nos ganó en su casa", recordó Duván Vergara, atacante colombiano del Santos, "pero el objetivo es estar entre los ocho mejores y pelear por el título, porque hay con qué hacerlo".

El Santos viene de jugar nueve partidos en casa, con cinco victorias, un empate y tres derrotas.

El Mazatlán disputó ocho juegos de visita, obtuvo dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El ganador de este Play In jugará el fin de semana contra el perdedor de la otra eliminatoria. El vencedor de este tercer enfrentamiento será el octavo equipo en cuartos de final y enfrentará al América.

En esta temporada el panameño Édgar Yoel Bárcenas ha anotado un gol en diez partidos disputados y una asistencia. Viene de jugar unos cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, donde anotó un gol y fue ante Costa Rica en la vuelta de tiro penal.

Otros partidos.

La Serie A del Play In será disputada por el séptimo y el octavo, Atlético San Luis y León, respectivamente, en el estadio Alfonso Lastras, casa del Atlético. En la fase regular estos equipos se enfrentaron en este escenario y el local goleó 3-0.

"Teníamos el objetivo de terminar entre los seis primeros, al final no lo logramos y terminamos en séptimo", apuntó el brasileño Gustavo Leal, director técnico del Atlético, y, ante la obligación de ganar ante el León, comentó que "la confianza del equipo no ha bajado; en este tipo de partidos no podemos tirar ni un minuto a la basura".

Como local, el Atlético San Luis jugó nueve partidos por la fase regular, de los cuales ganó cinco, empató uno y perdió tres.

Por su lado, el León tuvo ocho juegos como visitante y su balance fue de dos empates y seis derrotas.

El ganador de este Play In será el séptimo clasificado a cuartos de final y enfrentará al Monterrey.

Con información de AFP.