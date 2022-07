Manuel Morán fue a una prueba y se quedó un año con Pérez Zeledón

Costa Rica/Una prueba de tres meses se convirtió en un año para Manuel Morán. El futbolista llegó a inicio de este 2022 al Pérez Zeledón de Costa Rica y convenció al cuerpo técnico y los directivos que terminaron contratándolo.

Morán es uno de los jugadores panameños que está haciendo las cosas bien fuera de fronteras. Incluso estuvo nominado a Mejor Jugador Extranjero en el pasado torneo.

Hace dos días, Morán volvió a brillar en un partido con el Pérez Zeledón en el triunfo por 2-0 ante Saprissa de Fidel Escobar.

"Pudimos arrancar con el pie derecho y sacar los tres puntos en casa ante un equipo grande como lo es Saprissa. Ahora a pensar en el partido del domingo", puntualizó.

El jugador de 24 años, empezó su carrera en Sporting a los 15 años, donde permaneció hasta los 17.

"Luego me voy para el CAI, peleo un puesto en Reserva y voy escalando", recuerda.

"El equipo desciende y me tocaba pelear un puesto en el equipo mayor. Debuté con el profesor Pascual Moreno y luego con el profesor Jorge Dely Valdés. Estaba con Garcés, Cholo Torres, jugadores de experiencia", rememora de su carrera.

Luego de su paso por el CAI, donde no tenía minutos en el equipo profesional, Morán va a Herrera, donde había estado tiempo atrás cuando se llamaba Azuero.

En la provincias centrales las cosas le salen bien y de un día para otro recibe la oportunidad del Pérez Zeledón.

"Todo se dio un domingo. Desde las 11 de la noche para las 2 de la mañana hablé con el agente. Entrené al día siguiente y me sacaron del entreno para arreglar unos papeles".

"Llegué a Pérez Zeledón y el técnico Amauri Villatoro me dice que tiene una referencia mía. Me trajeron a prueba dos meses y dije: me sacan de mi país donde soy titular para ir prueba. Agarré la oportunidad y en tres partidos me hacen la oferta.

De delantero a extremo

"En un momento jugaba de centro delantero. El 'profe' Jorge Dely me puso por banda y me sentía bien. Cuando llego a Herrera el 'profe' Julio Infante me dice que le hacía falta un extremo. Me puso ahí y se dieron las cosas para ayudar al equipo", comenta sobre su polivalencia en ofensiva.

"Siento que de delantero la hacía bien, pero no tan bien como extremo. Me siento bien porque agarro la pelota y encaro. De delantero estaba de espaldas al marco. Soy fuerte en el mano a mano y tirando centro. Manejo bien las dos piernas; soy derecho y tengo tres goles de zurda en Costa Rica".

Manuel sueña con llegar a los grandes clubes en Costa Rica y seguir su carrera ascendente en el fútbol.

"Yo quiero volver a Panamá solo a vacacionar y el sueño de niño es vestirme de la roja, algo que le he prometido a mi viejo". Mi papá siempre se compraba las camisetas. Yo le dije que iba a dejar de comprarse la camiseta de la selección sino que se la iba regalar".

Morán está feliz con la llegada de sus compatriotas Rolando Blackburn y Fidel Escobar al fútbol tico.

"Sabemos el nombre que tiene (Blackburn) por el recorrido que tiene, es lo lindo del fútbol que gane el mejor", finalizó el joven futbolista.