Michael Amir Murillo | Actualidad de la condición de salud del internacional panameño

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Panamá/El defensor panameño Michael Amir Murillo, actual jugador del Beşiktaş JK, encendió las alarmas durante el compromiso ante el Fenerbahçe SK en la Superliga de Turquía, luego de sufrir un fuerte golpe en el rostro que le impidió continuar en el partido.

La acción se produjo cerca del final de la primera mitad, cuando Murillo recibió un impacto en la cara al minuto 41. Aunque intentó seguir, finalmente fue sustituido al inicio del segundo tiempo, específicamente al minuto 46, generando preocupación inmediata tanto en su club como en la afición panameña.

Las dudas crecieron rápidamente tras la difusión de informaciones que apuntaban a una posible fractura facial, lo que habría representado un duro golpe no solo para el jugador, sino también para la selección de Panamá, considerando su importancia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, el propio futbolista salió al paso de los rumores para llevar tranquilidad. A través de sus redes sociales, Murillo fue claro: “dejen de mal informar, no hubo ninguna fractura, solo fue un golpe y nada más, gracias a Dios está todo bien”.

El Beşiktaş también confirmó la versión del jugador mediante un comunicado oficial, detallando que el panameño fue sometido a una tomografía computarizada en el Hospital Acıbadem Altunizade, la cual no evidenció fracturas en los huesos faciales. Además, el club informó que Murillo fue dado de alta tras un período de observación luego del traumatismo craneoencefálico sufrido durante el encuentro.

De esta manera, se descarta cualquier lesión de gravedad y se disipan los temores en torno al estado de uno de los pilares de la selección nacional. Murillo, pieza clave tanto en su club como en el combinado canalero, podrá continuar su recuperación sin mayores complicaciones, manteniéndose en el radar rumbo a futuras competencias internacionales.