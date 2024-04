Michael Amir Murillo: Le preguntaron al panameño si en algún momento pedirá cobrar un tiro libre a Aubameyang ¿Qué respondió?

Marsella, Francia/El panameño Michael Amir Murillo quien milita en el Olympique Marsella, estuvo en conferencia de prensa previo al partido ante el Niza de este miércoles.

Murillo regresó de su lesión en el partido de la UEFA Europa League ante el Benfica clasificando así a las semifinales de esta competencia y tendrán como rival al Atalanta. Luego fue titular en la pasada jornada de la Ligue 1 ante el Toulouse donde el panameño jugó 66 minutos.

“Honestamente me sorprendió un poco volver tan rápido y jugar un partido como es contra Benfica, pues nada gracias a Dios pude volver y aportar lo que sé y puedo al equipo y poder pasar la eliminatoria contra Benfica”.

Referente al partido contra el Toulouse, un periodista le preguntó sobre su poco desplazamiento al ataque en este duelo que terminó 2-2 y esto respondió Michael Amir Murillo:

“Es normal después de tanto tiempo sin jugar, luego se nota que me falta un poco de ritmo de competencia y por eso no se me ve tan ofensivo como normalmente lo soy, de hecho, en el partido contra el Toulouse jugué de tercer central y por eso se me vía un poco atrás, creo que es normal que no vaya tanto al ataque por ahora, es parte del proceso y de volver a tener ritmo de competencia para poder aportar ofensivamente al equipo lo que he aportado”.

Michael Amir Murillo también recalcó que le gusta más jugar como lateral derecho, pero si tiene que ayudar al equipo en la posición que le han colocado actualmente lo hará las veces que sea necesario.

El argentino Leonardo Balerdi ha sido el compañero con quien más ha recibido la ayuda necesaria cuando se llega a un nuevo club y en especial si n se habla español.

“Personalmente para mí es uno de los mejores centrales de la liga y obviamente me ha ayudado mucho en mi tiempo aquí en Marsella, desde el día uno ha sido uno de los jugadores que más me ha ayudado a adaptarme al equipo”.

Opinión sobre el derbi contra el Niza y el posterior partido contra el Lens.

"El partido de mañana obvio será un partido complicado porque es un rival directo y luego Lens, es lo mismo, creo primero pensar en el partido de mañana, de sacar un buen resultado, posicionarnos bien para lo que pensamos luego de cara a la temporada".

Posibilidad del Olympique Marsella de llegar lejos y opinión del panameño sobre el Atalanta en las semifinales de la UEFA Europa League.

“Claro que Marsella tiene la capacidad de llegar lejos en este torneo, contra Atalanta es un buen equipo, tienen muy buenos jugadores, han hecho una buena temporada, creo que ahora lo más importante para nosotros es el partido de mañana contra Niza y poder seguir compitiendo”.

Otro periodista le preguntó si para Michael Amir Murillo es una sorpresa lo bien que ha encajado con el club marsellés y esto recalcó:

“Yo soy la única persona que conoce mis cualidades al cien por ciento y siempre supe que de tener la oportunidad aquí, me iba ir bien trabajando y haciendo las cosas bien, obviamente tengo compañeros, equipo médico y toda la gente que me ayuda a lograr ese objetivo y por eso no es una sorpresa para mí el nivel que he mostrado hasta ahora”.

La posibilidad de pedirle a Aubameyang y a Veretout un tiro libre en un partido con el Marsella

“Por supuesto en el equipo nacional, normalmente las tiro yo o algún otro compañero, pero aquí luego soy uno de los jugadores nuevos, tengo que esperar mi oportunidad, ahora por la lesión pero en algún momento tendré la personalidad y hablaré con ellos para que me den un tiro libre”.

