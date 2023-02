Panamá: Conoce los datos de Hilary Jaén con la selección nacional

La selección de Panamá está cada vez más cerca del partido ante Papúa Nueva Guinea, duelo de repechaje intercontinental para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Una de las jugadoras más jovenes de este elenco nacional es Hilary Jaén quien a pesar de sus 20 años, es una futbolista con mucha experiencia.

Entrevista realizada por el centro de prensa de la Federación Panameña de Fútbol, HIlary habló de sus metas con la selección en lo personal y con el grupo.

“Me siento muy bien para afrontar el repechaje; creo que he mejorado mucho en el poco tiempo que llevo en Estados Unidos, tanto en mi resistencia para poder jugar en el carril el ida y vuelta, como así también he sabido adaptarme al esquema del profe Nacho (Quintana), el cual me ha hecho entender el juego y por ende participar mucho más durante los partidos. Y otro aspecto muy importante que he mejorado es el mental, ya que muchas veces me permite sentirme insuperable. No tengo dudas de que la confianza que me ha dado el profe Nacho (Quintana) ha sido de mucha ayuda en mi performance”.

Hilary también comparte sus sentimientos sobre estar viviendo, en Nueva Zelanda, esta nueva oportunidad de clasificar a una Copa Mundial con su Selección Nacional: “Me siento muy orgullosa de poder compartir este momento con mis compañeras. Sé que todas nos hemos estado preparando de la mejor manera y al igual que ellas siento la misma pasión por pasar al mundial. Agradezco al profe Nacho (Quintana) por la oportunidad”.

Para Jaén, clasificar al Mundial sería “mi sueño hecho realidad. Algo que si me preguntaban de pequeña no lo creería, pero ahora de grande lo veo más posible que nunca. Saber que Panamá estará junto a los mejores países del mundo me llena de orgullo y emoción. Pero para ello debemos jugar y ganar los dos partidos que tenemos por delante”.

En el 2022, Hilary Jaén consiguió una beca para irse a estudiar y jugar en una universidad de los Estados unidos. Sin dudas, esta experiencia que aún continúa viviendo, le ha cambiado la vida en todo sentido: “Es una cultura diferente, el futbol también es diferente. Cuando llegué me encontré con un futbol rápido y dinámico; al principio me costó, pero poco a poco me fui adaptando de la mejor manera. La parte académica he sabido llevarla haciendo las tareas antes de la fecha de entrega. Ayuda mucho el apoyo que dan los profesores al deporte”.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut: 6 diciembre 2017 – Costa Rica 4-0 Panamá – Centroamericano de Managua

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 3 partidos oficiales (de 7)

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 10 partidos amistosos (de 13)

TOTAL, PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 13 partidos jugados.

Con información de Fepafut.