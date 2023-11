Panamá vs Costa Rica: La selección nacional sigue afinando previo al partido ante los ticos

Panamá vs Costa Rica el lunes 20 de noviembre desde las 9:00 pm por las pantallas de TVMAX.

Panamá/Los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen cumplieron con su primer entrenamiento desde que regresaron de San José luego de golear a la selección de Costa Rica 0-3 el pasado 16 de noviembre en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás.

La selección de Panamá permitió a la prensa ingresar al estadio Rommel Fernández Gutiérrez por espacio de quince minutos para luego trabajar la parte táctica para preparar así el partido de vuelta ante la selección de Costa Rica el lunes 20 de noviembre.

Adalberto Carrasquilla atendió a los medios apostados en el Rommel Fernández Gutiérrez, señalando que hay que ser constante partido a partido, esto referente a su futuro y la posibilidad de regresar a las primeras ligas de Europa: "mi primer reto personal es ser constante, partido tras partido, luego si se me brinda una oportunidad en Europa, ya tendré el tiempo necesario para mirarlo analizarlo y ver si me conviene volver o no, lo digo por tema personal, tema familiar también, necesito analizar muchas cosas, pero si que tengo como sueño y ambición de querer volver a las primeras ligas de Europa".

Otro de los jugadores que atendió a la prensa fue el atacante Ismael Díaz, quien fue titular ante Costa Rica en la ida asistiendo de buena forma a José Fajardo: "este partido que viene hay que cerrarlo de la mejor manera, es lo que quiere el grupo, es lo que quiere el cuerpo técnico, el grupo está consciente de que no ha terminado esto, esto se termina acá, nosotros sabemos que fue un golpe muy fuerte que dimos allá, más como visitantes, pero queremos ganar en nuestro estadio, Panamá viene siendo fuerte en su localía".

Selecciones que podrían sellar su pase a la Copa América.

Luego de disputados los partidos de ida en estos cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, todavía hay llaves que no están cerradas, por ejemplo el duelo entre Honduras 2-0 México, los catrachos están muy cerca de quedarse con uno de los cuatro cupos resistiendo en el estadio Azteca el próximo martes 21 de noviembre.

La llave Jamaica 1-2 Canadá, está más cerrada, pero la gran ventaja de la selección norteña es que cerrarán en Toronto, territorio complicado para que los isleños puedan remontar.

Estados Unidos 3-0 Trinidad y Tobago, llave complicadísima para los caribeños quienes el próximo lunes 20 de noviembre deben darle vuelta en casa a ese duro marcador.

Los prededores de estos cuartos de final aún tendrán otra oportunidad de meterse en la Copa América 2024 y es que jugarán un repechaje que otorga los dos últimos boletos completando así los 6 cupos para la Copa América.