Paraguay vs Panamá: Conoce el itinerario de la selección nacional previo al viaje a Asunción

Los dos partidos Paraguay vs Panamá por las pantallas de TVMAX el 18 y 21 de diciembre desde las 4:00 pm.

Panamá/La Selección Sub-23 Masculina de Panamá volvió a realizar este jueves 14 de diciembre una sesión de entrenamiento más, con miras a los amistosos vs Paraguay. Los dirigidos por el DT Jorge Dely Valdés practicaron en el Estadio Luis Ernesto “Cascarita” Tapia, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Al culminar el entrenamiento, los jugadores Edward Cedeño, del LD Alajuelense de Costa Rica, y Lucca Bellina, de las Águilas de la U, hablaron sobre lo que serán estos dos encuentros ante la escuadra sudamericana.

“Muy contento con este llamado a la Selección. Me vengo sintiendo bien en los entrenamientos, mejorando día tras día”, dijo Cedeño.

El volante que milita en el Alajuelense agregó que el principal objetivo es conseguir el triunfo en ambos compromisos.

“Tenemos el objetivo de ganar los dos partidos y hacer un buen trabajo, que es lo importante. El profe nos ha comentado que será un encuentro muy difícil y nosotros tenemos que mejorar ciertas cosas para poder llegar de la mejor forma a disputar ambos partidos”.

Por su parte, el guardameta Lucca Bellina, señaló que es una responsabilidad muy grande estar en una nueva convocatoria, y se la debe al trabajo y esfuerzo que ha venido realizando.

“Es una responsabilidad muy grande y hay que afrontarlo todo de la mejor manera para poder rendir al máximo, a la hora de jugar los partidos. Además, esta temporada ha sido de muchos altos y bajos, pero sobre todo de experiencias. Estoy muy agradecido por las oportunidades brindadas, espero seguir aprovechándolas al máximo y aprender de las cosas buenas y malas”, dijo Bellina.

El guardameta de las Águilas de la U plasmó su pensar, respecto al buen ambiente dentro del vestuario, en donde hay una gran mezcla entre experiencia y juventud. “Es una buena base de jugadores entre los jugadores que participaron en el Torneo Maurice Revello con algunos de la Sub-20. Mientras que los de mayor experiencia, por su parte, están ayudando mucho a los menores. La verdad es que se ha armado un gran grupo y espero que todo pueda salir de la mejor manera para nosotros”.

Por último, Bellina agregó que la Selección Nacional tratará de hacer su juego y realizar un gran papel.

“Ante Paraguay intentaremos mostrar nuestro juego, sobre todo dejar el país en alto y poder seguir sacando jugadores al fútbol internacional”, concluyó.

Itinerario.

Para este viernes 15 de diciembre, Panamá Sub-23 cumplirá con su último entrenamiento antes de viajar a Paraguay.

El equipo practicará de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. en el Estadio «Cascarita» Tapia.

Una vez finalizada la sesión, el DT del combinado nacional Jorge Dely Valdés, brindará declaraciones a los medios presentes.

El sábado, en horas de la tarde, partirá el grupo al país sudamericano, donde afrontarán su preparación final para estos partidos.

Cabe recalcar, que la Selección Sub-23 se medirá ante Paraguay Sub-23 en el Estadio Defensores del Chaco en la ciudad de Asunción, el 18 y 21 de diciembre a las 4:00 p.m. hora de Panamá.

Con información de Fepafut.