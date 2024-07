Fidel Escobar ganó el premio al jugador más valioso del Torneo Apertura 2023 en Costa Rica

Panamá/Fidel Escobar jugador del Deportivo Saprissa recibió doble reconocimiento en Costa Rica y la Liga Promerica, primero fue elegido como el jugador más valioso y también fue reconocido como el mejor jugador extranjero del Torneo 2023.

Enuna entrevista realizada por el medio La Teja, el panameño destacó: "Cuando me comunicaron del premio estaba muy ansioso. La verdad, me sorprendí. Recibir estos premios no me lo esperaba, yo siempre quiero dar el máximo y desde que llegué a Saprissa vine a darlo todo. Le agradezco a Ángel Catalina, quien me trajo a Saprissa, y estoy muy feliz”.

“Esto se lo debo al esfuerzo de todos los compañeros, desde que llegué hasta ahora que lo coronamos con el tetracampeonato. Estos reconocimientos me obligan a trabajar y competir más. Ahora debo luchar el triple para seguir siendo tomado en cuenta”.

Fidel Escobar ya suma tres meses fuera de actividad futbolera y se encuentra en plena rehabilitación, todavía se desconoce su regreso a las canchas: "De la lesión no sé cuándo vuelva a entrenar, estar cerca del momento de hacerlo junto a los compañeros. Pero de momento sigo en rehabilitación y contando con el apoyo de la familia y de todos en el plantel”.

“Cuando uno se lesiona hay frustración porque uno quiere estar con sus compañeros, vivir el día a día. Fue frustrante lesionarme y, en la final, el técnico habló conmigo, me dijo que no podía estar. Ese día lloré, pero es parte del fútbol; uno no se quiere lesionar y creo que fue una lesión tonta, de un penal que tiré y me desgarré el recto femoral”.

Debido a esta lesión, Fidel Escobar no pudo acompañar a la selección de Panamá en la Copa América 2024 disputada en los Estados Unidos donde los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen hicieron historia al clasificar por primera vez a los cuartos de final en dos participaciones en este evento, el torneo de fútbol más viejo del mundo.

El Deportivo Saprissa arrasó con los premios:

Mejor portero del Apertura 2023: Kevin Chamorro

Mejor jugador Sub 21 de Apertura 2023 y Clausura 2024: Warren Madrigal

Mejor gol del Clausura 2024: David Guzmán

Mejor extranjero Apertura 2023: Fidel Escobar

Mejor extranjero Clausura 2024: Luis Paradela

Mejor entrenador Apertura 2023 y Clausura 2024: VladimirQuesada

Mejor jugador Apertura 2023: Fidel Escobar

Mejor jugador Clausura 2024: Luis Paradela

Reconocimiento especial como campeones de Apertura 2023 y Clausura 2024: Deportivo Saprissa.

El Deportivo Saprissa es uno de los clubes de fútbol más exitosos y populares de Costa Rica, así como uno de los más reconocidos en Centroamérica. A continuación, te ofrezco un resumen de su historia:

Fundación y Primeros Años

Fundación: El Deportivo Saprissa fue fundado el 16 de julio de 1935 por Roberto Fernández, Gerardo Rojas, y Adolfo Rojas, quienes trabajaban para la empresa de don Ricardo Saprissa Aymá, un empresario y deportista español radicado en Costa Rica. El club lleva el nombre de Ricardo Saprissa, quien también fue un destacado promotor del deporte en el país.

Ascenso y Consolidación

Ascenso a la Primera División: Saprissa ascendió a la Primera División en 1949 y desde entonces se ha mantenido en la máxima categoría del fútbol costarricense.

Primer Campeonato: Su primer título de la Primera División llegó en 1952, y a partir de ahí, el club comenzó a establecerse como una potencia en el fútbol costarricense.

Época Dorada y Dominio Nacional

Décadas de 1970 y 1980: Durante estas décadas, Saprissa consolidó su dominio en el fútbol nacional. Bajo la dirección de entrenadores como Marvin Rodríguez, el club ganó múltiples campeonatos nacionales y se destacó por su estilo de juego ofensivo y vistoso.

Títulos Internacionales: Saprissa ha ganado la Liga de Campeones de la Concacaf en varias ocasiones, siendo su primera victoria en 1993. Estos logros le han permitido competir en torneos internacionales, representando a Costa Rica y a la región en el ámbito global.

Siglo XXI y Reconocimientos Internacionales

Mundial de Clubes 2005: Uno de los mayores logros internacionales del club fue obtener el tercer lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2005, donde Saprissa demostró su capacidad para competir contra algunos de los mejores equipos del mundo.

Infraestructura: En 2003, Saprissa inauguró su estadio, el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, también conocido como "La Cueva del Monstruo", con una capacidad para más de 23,000 espectadores. Este estadio se ha convertido en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol centroamericano.

Logros y Títulos

Títulos Nacionales: Saprissa ha ganado más de 35 campeonatos de la Primera División de Costa Rica, siendo el club más laureado del país.

Títulos Internacionales: Además de sus victorias en la Liga de Campeones de la Concacaf, Saprissa ha ganado otros torneos internacionales como la Copa Interclubes UNCAF y ha tenido una destacada participación en diversos torneos de clubes en América.

Cultura y Afición

Afición: Saprissa cuenta con una de las aficiones más apasionadas y numerosas de Costa Rica, conocida como "La Ultra Morada". La afición es conocida por su lealtad y su fervor en apoyo al equipo, llenando el estadio en cada partido y creando un ambiente intimidante para los equipos visitantes.

Rivalidades: Una de las rivalidades más intensas en el fútbol costarricense es la que existe entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, conocida como el "Clásico Nacional". Estos partidos son de los más esperados y emocionantes en el calendario del fútbol costarricense.

Desarrollo de Talento

Cantera: Saprissa es reconocido por su excelente trabajo en las divisiones inferiores, formando a numerosos jugadores que han llegado a destacarse tanto a nivel nacional como internacional. La academia del club es un semillero de talentos que nutre tanto al equipo principal como a la selección nacional de Costa Rica.

Actualidad

Presente: En la actualidad, Saprissa continúa siendo un referente en el fútbol costarricense, con aspiraciones constantes de ganar títulos nacionales e internacionales. El club sigue siendo un símbolo de orgullo para sus aficionados y una institución respetada en toda la región.

El Deportivo Saprissa ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol costarricense y centroamericano, destacándose por su éxito deportivo, su afición apasionada, y su compromiso con el desarrollo del deporte en la región.

‍