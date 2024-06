Panamá vs Guyana | Blas Pérez: “Panamá no puede dar ventaja de nada”

Panamá vs Guyana este jueves 6 de junio por las pantallas de TVMAX.

Panamá/Conversamos con uno de los máximos goleadores de la selección de Panamá Blas Pérez, quien junto a la leyenda Luis “Matador” Tejada, se cansaron de anotar con la camiseta de la selección de nacional, sobre los partidos ante las selecciones de Guyana y Montserrat.

Este jueves 6 de junio los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen primero enfrentarán a la selección de Guayana y luego el domingo 9 de junio viajarán hacia Managua, Nicaragua para encarar a la selección de Montserrat.

Blas Pérez analizó los compromisos como si fuera entrenador de la selección tomando en consideración los partidos de eliminatoria mundialista y la Copa América 2024 señalando:

“Para nosotros el objetivo siento yo que es el del tema del Mundial y no podemos darles ventajas a los rivales, respetándolos siempre porque mucha gente habla de que son caribeños y más, pero los caribeños también se preparan”.

“No podemos desmeritar el trabajo del rival, no podemos menospreciar al rival, yo me aseguraría obviamente empezar la eliminatoria mundialista con buen pie, ¡seis de seis!, lo primordial, con lo mejor que tenemos y seguramente la Copa América también, yo creo que hay tiempo, el tema de la recuperación, todo lo demás yo creo que eso es lo importante también, realmente Panamá no puede dar ventaja de nada”.

Blas Pérez también destacó la importancia de la logística: “que el jugador trate de descansar lo más que pueda, de recuperarse lo más rápido posible, todo eso influye mucho y todo eso juega, yo creo que es lo más importante para uno como entrenador”.

Recordar las hazañas de Blas Pérez vistiendo los colores de nuestra selección nacional, sin duda hay que empezar con aquel partido de Copa Oro ante la selección de México en el 2009, cuando empatamos 1-1 gracias al gol de Blas Pérez.

El popular “ratón Pérez” también volvió hacer de las suyas ante el llamado gigante de Concacaf en otra Copa Oro, esta vez en el año 2013 en fase de semifinales, Panamá derrotó en este partido 2-1 a los mexicanos con goles de Blas Pérez al minuto 13 y Román Torres al minuto 60.

La selección de Panamá, también tuvo la gran oportunidad de jugar por primera vez en su historia, una Copa América, en ella Blas Pérez también dejó su marca, anotándole 2 goles a la selección de Bolivia, en un partido que la selección de Panamá, se llevó la victoria 2-1.

Otro momento especial para Blas Pérez, fue la conquista de ese boleto a nuestro primer Mundial de selecciones mayores FIFA, un 10 de octubre del 2017, ante la selección de Costa Rica, cuando el “Ratón Pérez” presenció de cerca de ese polémico gol, para algunos “gol fantasma”.

El goleador de la Sele, sin duda alguna, Blas Pérez, gracias por todos esos goles que nos regalaste y ese compromiso con la Sele.