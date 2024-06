Panamá vs Guyana | Thomas Christiansen: "Nuestro principal objetivo de aquí a largo plazo es meternos en el Mundial"

Panamá/En la conferencia de prensa previa al partido contra la selección de Guyana, el entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, compartió importantes actualizaciones y reflexiones sobre el equipo y los jugadores.

Uno de los temas destacados fue el fichaje extraordinario del defensor José Córdoba por el Norwich City de Inglaterra, un movimiento que Christiansen celebró y consideró un gran logro tanto para el jugador como para el fútbol panameño.

Christiansen también confirmó que Fidel Escobar está listo para los partidos de eliminatoria, asegurando que su recuperación ha sido satisfactoria y que estará disponible para contribuir al equipo. Asimismo, elogió a Édgar Yoel Bárcenas, a quien describió como un "comodín" debido a su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el campo, lo que le da al equipo una valiosa flexibilidad táctica.

Lamentablemente, el entrenador tuvo que referirse a la lesión de Andrés Andrade, un golpe duro para el equipo. Sin embargo, Christiansen mostró confianza en los posibles reemplazos, mencionando a jugadores como Eduardo Anderson y Edgardo Fariña, quienes están preparados para asumir el desafío y aportar al equipo en estos cruciales encuentros.

En cuanto a la preparación y mentalidad del equipo, Christiansen dejó claro que en este momento el partido contra Paraguay no existe en sus mentes, ya que están completamente enfocados en el rival inmediato, Guyana. Subrayó que ha tomado estos dos partidos como los más importantes en el horizonte y que cuenta con los mejores jugadores disponibles para estos compromisos.

El entrenador expresó su optimismo y confianza en su equipo, destacando la importancia de comenzar las eliminatorias con un buen desempeño y el respaldo de la afición. Con una sólida preparación y la determinación de sus jugadores, Panamá está listo para enfrentar a Guyana y dar el primer paso en su camino hacia el Mundial 2026.

Thomas Christiansen se refirió también a la mentalidad que deben tener los jugadores tomando en cuenta que se va a jugar la Copa América del 20 de junio al 14 de julio en los Estados Unidos.

“Los últimos diez días, ha sido quitarles de la cabeza lo que es la Copa América, justamente por la importancia que tienen los partidos de eliminatoria del mundial, es nuestro principal objetivo de aquí a largo plazo es meternos en el mundial, ya no hay excusa ya no se puede decir que estábamos a la puerta no o nos metemos o nos metemos, pero para eso hay que estar preparados y convencidos de que se puede y ahí hay que trabajarles mentalmente que no haya ningún tipo de relajación y si la hay, hay que tomar las medidas pertinentes a esa posibilidad de relajación”.