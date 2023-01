Selección Femenina de Panamá: Aldrith Quintero ve en el repechaje el resultado del esfuerzo

Aldrith Ivana Quintero Humphries nació el 1 de enero del 2002 en Nuevo Tocumen, Ciudad de Panamá. Su posición natural es volante de contención y ha sido una de las elegidas por el DT Nacho Quintana para el repechaje mundialista que la Selección Mayor Femenina disputará próximamente en Nueva Zelanda y en donde se buscará clasificar al primer mundial.

Primera panameña en la primera división de España

A pesar de su corta edad (21 años), Aldrith Quintero ya puede decir que es la primera panameña en jugar en la primera división del fútbol español. A fines del 2022 firmó su contrato con el Alhama FC ElPozo de Alhama, región de Murcia, España. Allí lleva jugados 6 partidos desde que reinició el torneo en este 2023, por lo que llegará con buen ritmo de cara al repechaje.

"En el pasado ya había estado jugando en España en el Real Unión de Tenerife. Ahora, en mi nuevo club, me siento feliz. Esta nueva etapa la estoy disfrutando con muchísima responsabilidad", comenta la volante que en el 2022 disputó el Premundial de República Dominicana con la Selección Sub-20.

"Mi madre me empezó a apoyar cuando me vio jugar"

Aldrith empezó a jugar al fútbol en el barrio a los seis años, pasando luego por la escuela, jugando su primer distritorial a los doce y llegando posteriormente al San Cristóbal FC. Su único equipo en la LFF (Liga de Fútbol Femenino) fue el Tauro FC, en donde se consagró campeona de la liga en varias oportunidades.

"Empecé a jugar fútbol por mi padre y mis hermanos: todos jugaban y yo también quería jugar, pero mi madre me llevaba a atletismo en donde, en la escuela, gané medallas en salto de longitud y otras disciplinas. Pero yo no quería hacer atletismo y le dije a mi madre que porqué tenía que hacer lo que a ella le gustaba si yo quería jugar fútbol. Y ella me contestó que yo no sabía jugar al fútbol, hasta que me vio jugar y allí no lo dudo y empezó apoyarme", cuenta Quintero entre risas mientras recuerda sus inicios en su deporte favorito.

"Tanto mi padre como mi hermano jugaban en el equipo Tierra Firme de la ex LNA (Liga Nacional de Ascenso). Mi hermana jugaba en la escuela en una liga de hombres. Ellos tres me motivaron mucho a seguir por este camino que tanto me apasiona. Mi mamá, Laura María Humphries Adames, después de verme jugar por primera vez, me empezó a llevar a las prácticas y me esperaba hasta que terminábamos. Ellos cuatro han tenido un rol extremadamente importante para mi vida personal y mi carrera como futbolista".

Nadie tenía el puesto asegurado

Al momento de hablar de su actual convocatoria para el repechaje mundialista, Quintero no se guarda nada y responde con una declaración certera: “Creo que esta convocatoria, para mí, significa mucho más que para algunas que están en la lista. Yo no estaba en un buen nivel, pero cada día trabajé y me esforcé más para ganarme un puesto”.

Con relación a la confianza que se ha ganado de parte del DT Quintana, la volante que juega en la primera división de España respondió lo siguiente: “El profe siempre nos dijo que nadie tenía el puesto asegurado y que había que trabajar para poder estar. Él me ha tenido en cuenta porque le he demostrado en los entrenos y en los partidos que quiero estar y que quiero ayudar, así sea en el once titular o de suplente.”.

Amigos que son hermanos

La volante de la Selección Nacional no quiso dejar de mencionar a aquellas personas que, desde hace tiempo, la apoyan en los momentos más difíciles: "Tengo un grupo de amigos a los cuales conozco desde que tengo 7 años. Ellos ya no son amigos, son mis hermanos mayores, son parte de mi familia. Son de esos amigos que nunca te envían un mensaje de felicitaciones ni están todo el día escribiendo, pero sí son de esos amigos que cuando estás mal, necesitas ayuda o tuviste un mal partido y tus ánimos están en cero, siempre dicen presente".

Clasificar al Mundial por las niñas que vienen creciendo

Aldrith Quintero tiene un solo sueño y es el mismo que tienen todas sus compañeras y también el pueblo panameño: clasificar a la Copa Mundial de la FIFA: "Todas estamos motivadas y concentradas en lo que viene. Sabemos que será difícil, pero no imposible. Todas estamos comprometidas con Panamá para clasificar y hacer historia. Vamos a clasificar por el país, por nuestra familia, por las personas que nos apoyan siempre y, sobre todo, para brindarle un mejor fútbol a las niñas que vienen creciendo".

Datos con la selección

Debut: Juegos Centroamericanos – Costa Rica 4-0 Panamá – 6/12/2017 – Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua.

Partidos oficiales: No ha jugado partidos en la actual eliminatoria.

Partidos Amistosos: Disputó 7 partidos amistosos de los 11 jugados en la era Nacho Quintana.

Goles: 1 gol – Ecuador 0-1 Panamá – 8 octubre 2022 – Amistoso – Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

TOTAL PARTIDOS JUGADOS ERA 'NACHO' QUINTANA: 7 partidos / 2 victorias – 3 empates – 2 derrotas.

Información de FEPAFUT